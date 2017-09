47ème édition de la réunion annuelle de la Society for Neuroscience

La Society for Neuroscience (SfN) organise la 47ème édition de sa réunion annuelle qui se tiendra du 11 au 15 Novembre au Walter E. Washington Convention Center à Washington D.C.

Chaque année, près de 30.000 personnes assistent à cette réunion , qui rassemble des scientifiques et des médecins consacrés à la compréhension du cerveau et du système nerveux. C’est un excellent lieu de réseautage, d’apprentissage auprès d’experts, d’exploration des outils et des technologies les plus récents en neurosciences, et pour découvrir de grandes opportunités de carrière. Le Bureau de la Science et de la Technologie à l’Ambassade de France sera là, présent au stand « Neuroscience in France » pour fournir des nombreuses informations sur les opportunités actuelles en Neuroscience en France.

Au cours des années précédentes, notre stand a attiré environ 800 personnes, qui étaient pour la plupart des post-doctorants qui envisageaient de poursuivre des carrières en France et des chercheurs intéressés par des programmes de collaboration et d’échanges avec des équipes de recherche en France.

Nous tenons à remercier nos partenaires Aviesan ITMO Neurosciences, Sciences cognitives, Neurologie, Psychiatrie, la Société Française des Neurosciences, et le CNRS, dont les contributions ont été essentielles pour rendre cette représentation possible.