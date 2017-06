Airbus lance une filiale de services de drones commerciaux basée à Atlanta : Airbus Aerial

Le 10 mai 2017, à l’occasion du salon mondial des drones de Dallas, Texas, Airbus a annoncé la création de la nouvelle start-up Airbus Aerial.

« Avec Airbus Aerial, nous adoptons une position unique et nous engageons pleinement dans le développement du secteur des drones commerciaux. Cette start-up réunit différents acteurs de l’industrie – constructeurs d’aéronefs, sociétés spécialisées dans l’analyse de données, prestataires de services, etc. – afin de fournir des services centrés sur les données à grande échelle », a déclaré Dirk Hoke, CEO d’Airbus Defence and Space [1].

Les activités américaines d’Airbus Aerial sont basées à Atlanta en Géorgie, et pilotées par Jesse Kallman. Fort de plus de 12 années d’expérience dans le secteur, qu’il a acquis notamment dans ses différentes activités au sein du Georgia Institute of Technology, de la Federal Aviation Administration (FAA), de la start-up américaine Airware ainsi qu’au sein d’associations telles que l’AUVSI, il est un spécialiste incontournable dans le domaine des drones.

Jesse Kallman a affirmé : « Airbus Aerial associe diverses technologies aérospatiales, dont les drones et les satellites, les intègre dans une infrastructure logicielle commune et utilise les outils analytiques de l’industrie pour fournir des solutions sur mesure qui répondent aux défis majeurs que rencontrent nos clients. ». En effet, Airbus Aerial vise à vendre ses services à des industries telles que l’assurance, le pétrole et le gaz, les services publics, l’agriculture, la foresterie et la gestion des urgences, en les aidants à obtenir des données capturées par des drones ou des satellites.

Ayant vécu à Atlanta durant ses études, Jesse Kallman décrit la ville comme un emplacement sous-estimé pour les nouvelles startups et la nouvelle croissance technologique. Selon lui, l’agglomération d’Atlanta est un écosystème florissant qui regroupe de grandes entreprises Fortune Global 500, représentants des potentiels futurs clients et partenaires. Par ailleurs, il ajoute que l’aéroport d’Atlanta facilite grandement les déplacements vers le siège social d’Airbus en Europe ainsi que les missions à travers les Etats-Unis [2].

Rédactrice :

Sandra Jean, Attachée adjointe pour la Science et la Technologie, Atlanta, deputy-univ@ambascience-usa.org