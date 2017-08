Année fiscale 2018 : Quel niveau de baisse pour le budget relatif aux activités satellitaires de la NOAA ?

Il appartient désormais au Sénat et à la Chambre de trouver un consensus sur un texte budgétaire (leurs travaux reprendront après la pause estivale, le 5 septembre), texte qui sera alors soumis à l’approbation finale de l’Exécutif. Il est à noter que les décisions budgétaires des commissions présentées dans ce document ont été adoptées alors que le cadrage budgétaire (Budget Resolution) pour l’année 2018 n’a pas encore été fixé. Il n’est donc exclu que ce cadrage budgétaire global introduise de nouvelles contraintes dont la Chambre et le Sénat devront tenir compte.

La position consensuelle des trois parties sur JPSS ( Joint Polar Satellite System ) et GOES ( Geostationary Operational Environmental Satellite ) tranche avec leur divergence sur PFO ( Polar Follow On ). Le devenir de ce programme demeure aujourd’hui difficile à prévoir, tout comme l’ampleur des programmes Commercial Weather Data Pilot et Space Weather Follow On . La prise de position de la commission des appropriations du Sénat concernant CDARS, incluant Argos, (budget de 5 M$ contre une proposition de budget de 500 k$ de la Maison blanche et de la commission des appropriations de la Chambre) est à relever.

Positionnement de la NOAA en matière d’activités satellitaires

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), rattachée au Département du Commerce, mène un éventail de missions aussi diverses que la gestion de la pêche en mer, la recherche atmosphérique et océanographique ou la météorologie. Elle mène en outre des activités satellitaires comprenant les activités civiles de météorologie spatiale et de météorologie de l’espace, ainsi que certaines activités satellitaires spécifiques (Altimétrie avec Jason-3, Argos, Sarsat).

Le programme satellitaire de la NASA est partie intégrante du NESDIS (NOAA’s National Environmental Satellite, Data and Information Service) dont le budget comprend deux postes :

Opérations, recherche et installations (ORF)

Approvisionnement, acquisition et construction (PAC).

Selon l’usage en vigueur, cette note se réfère aux seules activités relevant de la ligne PAC.

Plusieurs entités gouvernementales conduisent des activités en lien avec l’utilisation du satellite pour la météorologie, l’imagerie terrestre et les sciences de la Terre. La NOAA est responsable de la météorologie spatiale civile ainsi que, pour des raisons essentiellement historiques, de certaines activités en lien avec l’environnement (cf. supra). La NASA construit et lance des satellites dans le domaine des sciences de la Terre à des fins de développement scientifique et technologique. Le U.S Geological Survey gère les satellites d’observation de la Terre Landsat. Le Département de la Défense gère ses propres programmes de météorologie ainsi que des programmes de renseignement classifiés.

Position globale de la Maison Blanche et des Commissions des appropriations de la Chambre et du Sénat

Requête présidentielle

La requête présidentielle relative au budget fédéral a été publiée par la Maison blanche le 23 mai.

Un budget global de 1 581 M$ est proposé pour les activités satellitaires de la NOAA pour l’année fiscale 2018, contre un budget de 1 979 M$ alloués pour l’année fiscale 2017, soit une baisse de 398 M$ (- 20 %).

Commission des appropriations de la Chambre

La commission a proposé le 13 juillet un budget de 1 470 M$, soit un montant en baisse de 7 % par rapport à la requête présidentielle. La baisse s’exprime au travers d’une baisse massive du budget alloué au programme PFO (mais des augmentations relatives importantes sur les lignes Commercial Weather Data Pilot et Space Weather Follow On).

Le budget proposé pour 2018 est en baisse de plus de 25 % par rapport à 2017.

Commission des appropriations du Sénat

La commission a proposé le 27 juillet un budget de 1 829 M$, soit un montant en hausse de plus de 15 % par rapport à la requête présidentielle (et de plus de 24 % par rapport au budget proposé par la Chambre). La hausse s’exprime au travers d’un soutien appuyé au programme PFO, accompagné d’augmentations relatives importantes sur les lignes CDARS et Space Weather Follow On).

Le budget proposé pour 2018 est toutefois en baisse de plus de 7 % par rapport à 2017.

Les principaux programmes satellitaires de la NOAA

Météorologie en orbite basse

Joint Polar Satellite System (JPSS)

Ce programme a succédé au programme NPOESS conjointement conduit par la NOAA, la NASA et le DoD annulé en 2010. A noter que la requête présidentielle relative au budget de la NASA propose la suppression du financement de l’instrument RBI (Radiation Budget Instrument) qui devait initialement être embarqué sur JPSS-2 et assurer la continuité des données fournies par l’instrument CERES (Clouds and Earth’s radiant Energy Systems) placé à bord de JPSS-1.

Requête présidentielle

Un budget de 776 M$ est proposé pour le développement des deux satellites JPSS-1 et 2 pour l’année fiscale 2018, contre un budget de 787 M$ alloué pour l’année fiscale 2017 (- 1,6 %). Leur lancement est respectivement prévu en 2017 (12 octobre) et en 2022. La requête budgétaire propose également (chiffres donnés à titre indicatif) une diminution des budgets pour le programme JPSS pour les années à venir, passant de 548 M$ pour l’année fiscale 2019 à 263 M$ pour l’année fiscale 2022.

Position des commissions d’appropriations de la Chambre et du Sénat

Position des deux commissions conforme à la requête présidentielle.

Polar Follow On (PFO)

Ce programme comprend le développement des satellites JPSS-3 et 4, dont le lancement est respectivement nominalement prévu durant l’année fiscale 2026 et l’année fiscale 2031, ainsi que le développement d’EON-NW (Earth Observing Microwave).

Requête présidentielle

Un budget de 180 M$ est proposé pour l’année fiscale 2018, contre un budget de 329 M$ alloué pour l’année fiscale 2017 (- 45 %, pas de mention d’une sous-ligne dédiée au développement d’EON-NW ou Earth Observing Nanosatellite-Microwave, envisagé dans le passé). La requête budgétaire ne donne pas d’estimations indicatives chiffrées des budgets de 2019 à 2022 (budget à déterminer), précisant que le programme PFO devait être revu et que la NOAA allait œuvrer afin d’améliorer sa stratégie satellitaire en tenant dûment compte de tous les actifs en orbite polaire, afin d’assurer la continuité des satellites météorologiques polaires, tout en recherchant une meilleure efficacité des dépenses, en maîtrisant les risques techniques et en tirant profit de partenariats.

Position des commissions d’appropriations de la Chambre et du Sénat

La commission des appropriations de la Chambre s’est prononcée en faveur d’un budget de 50 M$, indiquant toutefois qu’elle pourrait reconsidérer sa position à la hausse au vu d’un rapport convaincant de la NOAA sur la restructuration de ce programme.

La commission des appropriations de la Chambre s’oppose aux coupes budgétaires sur ce programme proposées par la requête présidentielle et amplifiées par la commission des appropriations de la Chambre. Elle propose un budget de 419 M$, un montant toutefois moindre que le budget de 586 M$ que la NOAA estimait nécessaire en 2017 pour 2018.

Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate (COSMIC-2)

Il s’agit d’une constellation de douze petits satellites, développés en collaboration avec Taïwan et l’US Air Force, destinée à compléter la première constellation COSMIC (ou Formosat-3, composée de six satellites), lancée en 2006. Les satellites utilisent les signaux GPS par radio occultation pour mesurer les températures et les évaporations dans la partie basse de l’atmosphère.

Requête présidentielle

Un budget de 6 M$ est proposé pour ce programme (financement du segment sol uniquement), contre un budget de 8 M$ alloué pour l’année fiscale 2017 (- 24,7 %).

Position des commissions d’appropriations de la Chambre et du Sénat

Position des deux commissions conforme à la requête présidentielle.

A noter que la NOAA recourt également au satellite Suomi-NPP de la NASA lancé en 2011, comme satellite opérationnel, en dépit du fait que ce dernier n’a pas été développé à des fins opérationnelles.

Météorologie en orbite géostationnaire

Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES)

Jusqu’au lancement de GOES-R le 19 novembre 2016, la flottille de satellites GOES était constituée des deux satellites opérationnels GOES-13 (GOES-Est lancé en mai 2006, couvrant la partie orientale des Etats-Unis, l’Atlantique occidental et central, le Golfe du Mexique et les Caraïbes) et GOES-15 (GOES-Ouest lancé en mars 2010, couvrant la partie occidentale des Etats-Unis, dont Hawaï et l’Alaska, ainsi que le Pacifique central et oriental), respectivement en orbite à une longitude de 75 et de 135 degrés Ouest, ainsi que du satellite redondant en orbite GOES-14, placé à la longitude de 105 degrés Ouest. Après une année de tests et d’opérations de contrôle, le satellite GOES-R, qui sera alors renommé GOES-16, remplacera le satellite GOES-13. Les lancements des satellites GOES-S, T et U, sont à ce jour respectivement prévus en 2018, 2019 et 2024, ce qui devrait permettre à cette série de satellites géostationnaires de météorologie de cinquième génération de fournir des données jusqu’en 2036.

Requête présidentielle

Un budget de 519 M$ est proposé pour GOES pour l’année fiscale 2018 contre un budget de 753 M$ alloué pour l’année fiscale 2017 (- 31 %), une baisse qui reflète le cycle de développement des satellites de cette série.

Position des commissions d’appropriations de la Chambre et du Sénat

Position des deux commissions conforme à la requête présidentielle.

Projets pilote relatif à l’acquisition de données météorologiques privées

Commercial Weather Data Pilot

Activité lancée en 2016, à ce stade focalisée sur l’obtention de données de radio-occultation.

Requête présidentielle

Un budget de 3 M$ est proposé pour l’année fiscale 2018, identique au budget alloué pour l’année fiscale 2017.

Position des commissions d’appropriations de la Chambre et du Sénat

La commission des appropriations de la Chambre propose un budget de 6 M$, celle du Sénat, un budget de 2 M$.

Environnement

Jason-3

Le satellite d’altimétrie conduit en coopération avec le CNES, Eumetsat et la NASA a été lancé le 19 janvier 2016.

Requête présidentielle

Aucun financement n’est prévu pour Jason-3 pour l’année fiscale 2018 au sein de la ligne PAC du NESDIS (un budget de 4,4 M$ avait été alloué pour l’année fiscale 2017). Un budget de 3,1 M$ destiné aux activités post-lancement d’assistance technique et d’ingénierie, et de mise à jour du système sol, est cependant proposé pour l’année fiscale 2018 au sein de la ligne ORF.

Position des commissions d’appropriations de la Chambre et du Sénat

Position des deux commissions conforme à la requête présidentielle.

Services de données et de secours coopératifs

Cooperative data and Rescue Services (CDARS, ex-SIDAR)

Cette ligne regroupe désormais Argos-DCS et SARSAT, l’instrument Solar Irrandiance Sensor – TSIS ayant été transféré à la NASA.

Requête présidentielle

Un budget de 500 k$ est proposé pour ce programme, un montant identique à celui alloué pour l’année fiscale 2017.

Position des commissions d’appropriations de la Chambre et du Sénat

Seule la commission des appropriations de la Chambre se démarque de la requête présidentielle avec un budget de 5 M$.

Météorologie de l’espace

Deep Space Climate Observatory (DSCOVR)

Cet observatoire de l’activité solaire a été lancé en février 2015.

Requête présidentielle

La requête présidentielle ne propose aucun financement pour l’année fiscale 2018 au sein de la ligne PAC du NESDIS (un budget de 3,7 M$ avait été alloué pour l’année fiscale 2017). Un budget de 2,5 M$ est cependant proposé pour poursuivre le soutien en orbite du satellite, au sein de la ligne ORF (instruments observant le soleil). A noter que la requête présidentielle relative au budget de la NASA propose la suppression des opérations liées aux instruments EPIC (Earth Poly-Chromatic Imaging Camera) et NISTAR (National Institute of Standards and Technology Advanced Radiometer) ?

Position des commissions d’appropriations de la Chambre et du Sénat

Position des deux commissions conforme à la requête présidentielle.

Space Weather Follow On

Programme lancé durant l’année fiscale 2016 afin de définir de nouvelles pistes en lien avec la météorologie de l’espace.

Requête présidentielle

Un budget de 500 k$ est proposé pour l’année fiscale 2018, un budget à comparer au budget de 5 M$ alloué pour l’année fiscale 2017 et au budget de 54 M$ mentionné à titre indicatif pour l’année fiscale 2018 dans le projet de budget relatif à l’année fiscale 2017.

Position des commissions d’appropriations de la Chambre et du Sénat

Les deux commissions se prononcent en faveur de la poursuite du programme avec respectivement un budget de 8,5 M$ pour la Chambre et 5 M$ pour le Sénat. A noter que le Sénat a adopté le 20 mai 2017 le Space Weather Research and Forecasting Act (S.141).

TABLEAU SYNTHETIQUE

Programme FY17

Promulgué FY18

Requête présidentielle FY18

Appropriations Chambre FY18

Appropriations Sénat JPSS 787,246 M$ 775,777 M$ 775,777 M$ 775,777 M$ PFO 328,900 M$ 179,956 M$ 50,000 M$ 419,000 M$ COSMIC-2 8,100 M$ 6,100 M$ 6,100 M$ 6,100 M$ GOES 752,784 M$ 518,532 M$ 518,532 M$ 518,532 M$ Commercial Weather Data Pilot 3,000 M$ 3,000 M$ 6,000 M$ 2,000 M$ Jason-3 4,357 M$ 0 ,000 M$ 0,000 M$ 0,000 M$ CDARS 0,500 M$ 0,500 M$ 0,500 M$ 5,000 M$ DSCOVR 3,745 M$ 0,000 M$ 0,000 M$ 0,000 M$ Space Weather Follow On 5,000 M$ 0,500 M$ 8,545 M$ 5,000 M$ Satellites Ground Services 54,000 M$ 53,000 M$ 57,325 M$ 53,000 M$ System Architecture & Adv. Planning 3,929 M$ 4,929 M$ 4,929 M$ 4,929 M$ Projects, Planning & Analysis 25,200 M$ 37,185 M$ 39,391 M$ 37,185 M$ Divers 2,000 M$ 1,148 M$ 2,450 M$ 2,450 M$ TOTAL 1 978,761 M$ 1 580,627 M$ 1 469,549 M$ 1 828,973 M$

