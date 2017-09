Bourse LifeSciences : les lauréats de l’édition 2017

Description du projet



"Chaque année, les conditions climatiques sont de plus en plus rudes pour les cultures. Face à cette situation, les agriculteurs voient leurs rendements s’affaiblir considérablement. A l’heure actuelle, il n’existe pas encore de méthode acceptable pour lutter contre ces aléas (méthodes trop coûteuses et/ou peu efficaces). Pour répondre à ce problème, nous travaillons sur un prototype de produit biologique et thermo-adaptatif. Le projet s’appelle “Softer Shock” et permet de protéger les végétaux contre le gel d’une part, et les fortes chaleurs d’autre part. En effet, le produit s’active en-dessous d’une température donnée pour prévenir les effets de la gelée, et au-dessus d’une autre température pour lutter contre la perte d’eau. Cette dualité de fonctionnement biologique « 2 en 1 » présente ces propriétés activées en réponse aux événements météorologiques et des capacités d’auto-extinction définitive après activation (mort biologique).

Nous avons conçu un plasmide qui confère les propriétés thermo-adaptatives que nous recherchons à un organisme bactérien. A l’heure actuelle, nous utilisons Escherichia coli afin d’établir une preuve de concept, en essayant de lui faire produire un composé coloré, selon la température à laquelle elle est exposée, de manière à attester que la bactérie est capable de réagir aux variations de ce paramètre.

Ces propriétés biologiques s’inscrivent dans le respect des exigences imposées par les des agences réglementaires françaises et européennes pour leur potentiel impact sur la biodiversité.

Pour la partie Human Practice, notre objectif est de redéfinir la perception des OGMs au sein de la société. Pour faire cela nous avons réalisé un questionnaire afin de mieux comprendre la façon dont le monde entier perçoit les OGMs".



Pourquoi participer à l’iGEM ?



"Pour nous l’iGEM se présente comme une opportunité de travailler par nous-mêmes en tant qu’ingénieurs avant de nous insérer dans le monde professionnel. Cette compétition permet de développer un projet scientifique avec nos connaissances et outils et ainsi développer au maximum ces compétences. Nous avons été très attirés par l’optique de l’iGEM, compétition dans laquelle nous devons construire un système biologique en réfléchissant à tous les éléments qui entrent en jeu lors de la réalisation de ce projet (aspects sociétaux, économiques, éthiques, réglementaires et sécurité). C’est un projet portant sur des organismes génétiquement ingénierés/modifiés, d’où une grande importance accordée à la partie “safety” pour montrer à la société que si employés correctement et de manière réfléchie, les OGMs peuvent devenir nos alliés et non nos ennemis. Nous trouvons très intéressant le fait de collaborer avec d’autres équipes iGEM pour s’entraider et mener à bout les projets.

L’iGEM pour nous est avant tout un concours pour apprendre, découvrir, s’amuser, partager des connaissances avec des personnes du monde entier et favoriser la recherche en s’entraidant tous.

Ce que l’on attend de ce concours est avant tout apprendre, faire des connaissances, travailler en groupe et développer un projet qui pourra par la suite être repris par d’autres chercheurs pour qu’il soit approfondi et concrétisé. De plus, participer à ce concours permet de contribuer à l’avancée de la biologie de synthèse, en apportant notre “Biobrick” à l’édifice".