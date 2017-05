CRI Labs Summer School

Intéressé par la santé mondiale et l’environnement ? Vous souhaitez pouvoir apporter votre contribution à leur amélioration ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui aux cours d’été du CRI Lab – CLaSS 2017.

Le Centre Recherche et Interdisciplinaires organise, cet été, à Paris, une école d’été de 7 semaines du 26 juin au 11 août. Gratuit et ouvert à tous, ce programme portera sur les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. 50 étudiants internationaux de divers domaines se réuniront afin d’apprendre et trouver des solutions aux grands défis d’aujourd’hui. Ensemble, ils créeront des jeux de recherche et d’apprentissage, des outils ‘makerspace’ et des installations qui rassemblent ces jeux et outils-prototypes.

Fermeture des candidatures : 20 mai 2017

Pour plus d’informations :CRI summer school 2017