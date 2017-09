Café Européen des Sciences à Houston - La chirurgie computationnelle dans les années 2010

Les consulats des pays européens à Houston ont le plaisir de vous inviter à un Café Européen des Sciences avec le Professeur Marc Garbey, Directeur Scientifique du Centre de Chirurgie Computationnelle, le 19 octobre 2017 at 18 h.

Où : The Black Labrador, 4100 Montrose Bld - Houston, TX 77006

Événement gratuit et ouvert au public.

Présentation en anglais

Commande des boissons de 17h30 à 18h, avant la présentation

Présentation : La chirurgie computationnelle dans les années 2010

Les développements de l’informatique et des mathématiques prennent une place toujours croissante dans notre vie quotidienne. Grâce aux chercheurs, ingénieurs et praticiens médicaux, la chirurgie est en train d’être révolutionnée par les techniques informatiques. Que désigne la chirurgie computationnelle (computational surgery) ? Quels en sont les enjeux ? Quelles avancées réalisées et à prévoir ? Autant de questions auxquelles répondra le Professeur Marc Garbey, chercheur français au Houston Methodist Hospital.

Marc Garbey est Directeur Scientifique du Center for Computational Surgery récemment créé au Houston Methodist Hospital. Docteur en mathématiques appliquées, diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon et professeur en mathématiques appliquées à l’Université de Lyon, il s’est installé au Texas en 2002 pour diriger le Département d’informatique à l’Université de Houston. Dans le cadre de ses activités au Houston Methodist, il développe de nouvelles applications de l’informatique pour la chirurgie et a fondé le COmputational Surgery International NEtwork (Cosine) avec le Dr. Barbara Bass, qui dirige le département de chirurgie au Houston Methodist Hospital.