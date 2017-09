Café des Entrepreneurs #18 : Entrepreneurs français @ MIT

Quand : Mercredi 25 octobre 2017, 18h - 20h

Où : MIT - 25 Ames Street, Cambridge - Building 66 (Landau Building), Room 110

Evènement en français

Inscription GRATUITE - nb de places limité

Rejoignez-nous au MIT :

- Pour écouter le retour d’expérience d’entrepreneurs français installés à Boston, tips and tricks !

Avec Rodolphe Clerval (Chief Business Officer, VP US Operations - Enterome Bioscience), Frank Carrasus (Co-Founder & COO - OpenDataSoft), …

- Pour rencontrer des fondateurs de startups françaises proches de s’installer !

Avec les lauréats 2017 du concours d’innovation NETVA (biotech, cleantech, software, électronique…).

A propos du Café des Entrepreneurs

Le Café des Entrepreneurs est un événement organisé tous les deux mois au cœur de Boston avec un invité entrepreneur et un elevator pitch dont les présentations sont ponctuées par les questions du modérateur et de l’assistance… Mais c’est aussi un réseau d’entrepreneurs, investisseurs et professionnels francophones et francophiles établi en Nouvelle-Angleterre.

Conçu en 2013 par une équipe de partenaires économiques français de Boston (Consulat, FACCNE, CCEF, French Tech Hub, …), le Café des Entrepreneurs vise à partager des expériences, susciter des vocations et favoriser le rapprochement des parties prenantes de l’écosystème Nouvelle-Angleterre : Entrepreneurs, cadres d’entreprise, consultants, mais aussi étudiants et chercheurs, etc.

A propos du programme NETVA

Le programme NETVA (New Technology Venture Accelerator) propose à de jeunes startups innovantes françaises un programme d’accompagnement personnalisé, d’analyse d’opportunités et de développement de partenariats technologiques aux Etats-Unis et au Canada. Géré par les équipes du service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis (Boston, San Francisco et Washington D.C.) et au Canada (Toronto), NETVA a pour objectif de répondre au besoin d’internationalisation des startups françaises développant des produits innovants à haute valeur ajoutée.

Les Services pour la Science et la Technologie des Ambassades de France aux Etats-Unis et au Canada s’appuient sur le soutien de partenaires en France pour la mise en œuvre du programme NETVA, au premier rang desquels : Bpifrance, Business France, l’association RETIS et l’INRIA. NETVA bénéficie du soutien des sociétés Marie Landel & Associates, Morgan Lewis, et Edenred USA. Le programme implique au total une trentaine de partenaires en France, aux Etats-Unis et au Canada.