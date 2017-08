Quand : Mercredi 27 Septembre 2017 de 18h00 à 20h00

Où : WeWork, 625 Massachusetts Avenue, Cambridge

L’entrepreneuriat social : utopie, panacée ou nouvelle ère ?

Dr. Sophie Bacq, Professeur-adjointe d’Entrepreneuriat et Innovation à Northeastern University (Boston).

Ses recherches se situent à l’intersection entre l’entrepreneuriat social, la stratégie et la gouvernance.

Elles visent à comprendre, d’une part, comment la poursuite conjointe d’objectifs sociaux et commerciaux est gérée et maintenue au sein des entreprises sociales. D’autre part, elles tentent d’éclairer les effets de l’entrepreneuriat social au niveau communautaire et sociétal.

Programme

18h00-18h15 : Accueil & Mot de bienvenue

18h15-18h45 : Présentation

18h45-19h00 : Questions & Réponses

19h00-20h00 : Networking

Les partenaires du Café des Sciences

Le Service Scientifique de Boston, en partenariat avec la Chambre de Commerce Franco-Americaine de la Nouvelle Angleterre (FACCNE), les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CNCCEF), le French Tech Hub, le Consulat de Suisse à Boston (Swissnex), la Délégation du Québec à Boston, et Wallonie-Bruxelles International (WBI), organise une fois par mois un café des sciences à destination des scientifiques et entrepreneurs francophones dans la circonscription de Boston.

Pour plus d’information sur nos activités et notre agenda : http://cafesciences.org