Café des Sciences #85 - « Saisir des débouchés mondiaux : Comment repenser le programme d’innovation »

L’innovation est présente dans tous les secteurs d’activité, qu’il s’agisse de culture, de science, de technologie, de politiques sociales, de gouvernance, d’administration ou encore de mise en marché.

Le 21e siècle nous a apporté une vague de changements profonds dont nous commençons à peine à apprécier l’ampleur. Dans ce contexte, les gouvernements sont amenés à moderniser les secteurs d’activité traditionnellement au cœur de leur économie, tout en encourageant l’émergence de nouveaux créneaux d’excellence. Les défis auxquels nous faisons face se mondialisent et deviennent de plus en plus intersectoriels.

Comment pouvons-nous nous doter de compétences, de moyens et de pratiques nécessaires à l’établissement d’un environnement qui favorise la pensée créative et la valorisation des connaissances ?

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Depuis le 1er septembre 2011, Rémi Quirion occupe le poste de scientifique en chef du Québec, un poste nouvellement créé. À ce titre, il préside les conseils d’administration des trois Fonds de recherche du Québec et conseille la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation en matière de développement de la recherche et de la science.

Jusqu’à sa nomination, Rémi Quirion était vice‐doyen aux sciences de la vie et aux initiatives stratégiques de la Faculté de médecine de l’Université McGill et conseiller principal de l’Université (recherche en sciences de la santé). Il était également directeur scientifique du Centre de recherche de l’Institut Douglas, professeur titulaire de psychiatrie à l’Université McGill et directeur exécutif de la Stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie d’Alzheimer des Instituts de recherche en santé du Canada. Le professeur Quirion fut le premier directeur scientifique de l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, un des 13 instituts de recherche en santé du Canada.

Ses travaux ont aidé à mieux comprendre le rôle du système cholinergique dans la maladie d’Alzheimer, du neuropeptide Y dans la dépression et la mémoire, et du peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP) dans la douleur et la tolérance aux opiacés. Rémi Quirion a obtenu son doctorat en pharmacologie de l’Université de Sherbrooke en 1980 et il a effectué un stage postdoctoral au National Institute of Mental Health, aux États‐Unis, en 1983. Auteur de plus de 650 publications dans des revues scientifiques reconnues, il est l’un des chercheurs en neurosciences les plus cités dans le monde. Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont l’Ordre national du Québec (chevalier du Québec, C.Q.) en 2003, le prix Wilder‐Penfield des Prix du Québec en 2004 et l’Ordre du Canada (O.C.) en 2007, il est également membre de la Société royale du Canada. En 2015, il a été promu Officier dans l’Ordre des Palmes académiques de la République française, une distinction remise par le gouvernement français qui reconnait ainsi son apport au développement des relations franco-québécoises en matière de recherche.

