Café des Sciences #86 : « Du monde académique à l’industrie »

Quand : Mercredi, 6 décembre de 18h00 à 20h30

Où : Swissnex Boston - 420 Broadway, Cambridge

Seymour de Picciotto, scientifique senior, Moderna Therapeutics

Seymour de Picciotto est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), ayant tout d’abord obtenu un B.Sc. en sciences de la vie puis un M.Sc. en bio-ingénierie et biotechnologie. Lors de ses années d’études, il a été Président de la Junior Entreprise EPFL, une organisation étudiante dont le but est de créer des passerelles entre les mondes académique et professionnel en travaillant sur des projets industriels, notamment liés à des startups de la région lémanique. Il a ensuite poursuivi sa formation avec un Ph.D. en ingénierie biologique au MIT, où il a continué ses activités entrepreneuriales en rejoignant le comité de la compétition MIT 100K. En parallèle, il a été consultant pour ZappRx, une startup basée à Boston qui développe une plateforme pour la prescription de médicaments spécialisés.

Seymour est actuellement scientifique senior chez Moderna Therapeutics où il met son expertise d’ingénierie de protéines au service du développement de nouveaux médicaments au sein du groupe New Ventures Lab.

La présentation

Seymour partagera expériences et leçons lors de cette transition dans le secteur de la biotechnologie.

À propos de Moderna Therapeutics

Moderna Therapeutics est une société de biotechnologies qui vise à développer des « thérapies protéiniques » basées sur la technologie dite de l’ARN messager. La technologie-phare de l’entreprise consiste à utiliser un ARNm composé d’analogues nucléotidiques pour déclencher les processus naturels du corps et induire la production de protéines à l’intérieur même des cellules humaines. Cette approche pourrait potentiellement, si on la maîtrise, produire des protéines thérapeutiques in vivo pour traiter un large éventail de maladies, dont certaines sont orphelines ou sans traitements efficaces (source : Wikipedia.org).

Moderna Therapeutics dans l’actualité : article Bloomberg

daté du 15 novembre 2017.

Programme

18h00 : Accueil & Mot de bienvenue

18h30 : Présentation

19h00 : Questions & Réponses

19h15 : Networking

20h30 : Fin

Les partenaires du Café des Sciences

Le Service Scientifique de Boston, en partenariat avec la Chambre de Commerce Franco-Americaine de la Nouvelle Angleterre (FACCNE), les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CNCCEF), le French Tech Hub, le Consulat de Suisse à Boston (Swissnex), la Délégation du Québec à Boston, et Wallonie-Bruxelles International (WBI), organise une fois par mois un café des sciences à destination des scientifiques et entrepreneurs francophones dans la circonscription de Boston.

Pour plus d’information sur nos activités et notre agenda : http://cafesciences.org