Café des Sciences à Dallas - Devons-nous être concernés par la gestion du risque ?

Le Service scientifique du Consulat général de France à Houston et la Chambre de Commerce Franco-Américaine de Dallas/Fortworth ont le plaisir de vous inviter à un Café des Sciences avec le Professeur Alain Bensoussan, Directeur du International Center for Decision and Risk Analysis – Centre International pour la Décision et l’Analyse du Risque, le 27 octobre 2017 at 18 h.

Vendredi 27 octobre à 18 h

Evènement gratuit et ouvert au public .

Présentation en anglais

Presentation : Devons-nous être concernés par la gestion du risque ?

L’objectif de ce débat est de discuter la gestion du risque, dont l’importance ne cesse de croitre dans tous les domaines. Pouvons-nous considérer la gestion du risque comme une science ? Quelles en sont les implications ?

Alain Bensoussan discutera des perspectives et des défis de la science du risque, avec le cas de l’accident de Fukushima comme illustration des concepts et des idées.

Alain Bensoussan, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, est professeur titulaire de la chaire Lars Magnus Ericsson à l’Université du Texas à Dallas où il dirige le International Center for Decision and Risk Analysis (ICDRiA) – Centre International pour la Décision et l’Analyse du Risque depuis 2007. Il est aussi professeur titulaire de la chaire sur le Risque et l’Analyse de la Décision à City University Hong Kong. Il a été pendant 4 ans World Class University Distinguished Professor à Ajou University en Corée et est, depuis 2004, Professeur Emérite à l’Université Paris Dauphine.

Le professeur Bensoussan a été président de l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) de 1984 à 1996, président de l’agence spatiale française (CNES – Centre National d’Etudes Spatiales) de 1996 à 2003 et président du Conseil de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) de 1999 à 2002. Il est membre de l’Académie Française des Sciences, de l’Académie Française de Technologie, d’Academia Europae et de l’International Academy of Astronautics.

Ses récompenses incluent l’AMS Fellow, l’IEEE Fellow, le SIAM Fellow, le prix Von Humboldt et la médaille du service public de la NASA. Le professeur Bensoussan a été décoré en France Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite et Officer Bundes Verdienst Kreuz en Allemagne. Il a reçu les prix W.T. et Idalia Reid du SIAM en 2014.

Il a une importante expérience de recherche dans le contrôle stochastique, l’analyse du risque et la prise de décision. Il a publié 13 ouvrages et plus de 400 articles et compte-rendus. Il a développé une approche exhaustive de l’Analyse du Risque pour prendre en compte simultanément les risques techniques et socio-économiques. Il a une expérience dans les industries aérospatiales et les technologies de l’information, et se concentre désormais sur le secteur de l’énergie.