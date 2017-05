Café des sciences à Pasadena avec Jean-Pierre Fleurial : la thermoélectricité – de l’exploration spatiale aux énergies renouvelables

Quand : Vendredi 2 juin 2017 à 19h

Où : Alliance Française de Pasadena

Présentation en Français

Evénement gratuit pour les membres, 10$ pour les non-membres

RSVP : internafdepasadena@gmail.com

L’Alliance Française de Pasadena et le Service pour la Science et la Technologie du Consulat général de France à Los Angeles ont le plaisir de vous inviter à un Café des Sciences le vendredi 2 juin 2017 à partir de 19h avec Jean-Pierre Fleurial, chercheur au Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, qui présentera "la thermoélectricité - de l’exploration spatiale aux énergies renouvelables"

A propos de la présentation

Savez-vous que vous avez des dispositifs thermoélectriques dans votre maison ? Cette technologie a été employée avec succès pour habiliter l’exploration scientifique de notre système solaire depuis plus de 50 ans. Par exemple, le récent survol de Pluton par la sonde « New Horizons » et l’exploration de Saturne et de ses lunes par la sonde Cassini, qui se termine en apothéose ce mois de septembre, n’auraient pas pu se faire sans leurs générateurs thermoélectriques. La thermoélectricité repose sur de « vieux » principes de physique relatifs à la conversion d’énergie thermique en énergie électrique, et vice versa. Jean-Pierre Fleurial se propose d’illustrer ce phénomène à l’aide de démonstrations expérimentales simples . Il expliquera aussi pourquoi la thermoélectricité est considérée comme faisant partie de la panoplie des technologies « vertes » liées aux énergies renouvelables.

Plus d’information : http://afdepasadena.org/events/2017/06/lecture-la-thermoelectricite-de-lexploration-spatiale-aux-energies-renouvelables/.