CentraleSupélec : Programme d’Ingénierie Accélérée

CentraleSupélec est un Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitué sous la forme d’un Grand Établissement, relevant de la tutelle conjointe du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère de l’Économie, de l’industrie et du numérique. Le 1er janvier 2015, CentraleSupélec voyait officiellement le jour, unissant définitivement l’École Centrale Paris et Supélec, deux grandes écoles d’ingénieurs françaises qui n’ont cessé, depuis 2009, d’intensifier leurs collaborations et réalisations communes dans leurs domaines d’activité : formation initiale, formation continue et recherche. Partenaires depuis la mise en place en 1969 du concours commun, les deux Écoles étaient naturellement amenées à s’allier partageant les mêmes valeurs d’excellence, d’innovation, d’entrepreneuriat, d’ouverture internationale et de leadership.

Elle développe son excellence académique et sa recherche au travers de coopérations fructueuses avec les grands organismes nationaux tels que le CNRS, le CEA, l’INRIA, l’INSERM et l’ONERA.

Le programme diplômant d’Ingénierie Accélérée de CentraleSupélec vous forme pour devenir une élite d’une Grande école d’ingénieur en seulement deux ans ! Ce programme peut être entièrement enseigné en anglais durant les deux années ou en anglais la première année et en français la seconde année.

Première Année

Enseignement des Sciences Fondamentales telles que les Mathématiques et l’Informatique (Probabilités, Statistiques, Algorithmes et Programmation,…), et de la Physique (Physique Quantique) combinée avec des cours d’Ingénierie Technique (Ingénierie Mécanique, Génie Civile, Transfert de Chaleur, Thermodynamique Appliquée, Ingénierie Industrielle, Ingénierie Electrique, Génie Logiciel,…).

Pour préparer votre spécialisation de deuxième année, des cours optionnels d’Ingénierie et Sciences seront dispensés. Notre approche multidisciplinaire vous formera également à des compétences "douces" grâce à des cours en sciences économiques, humaines et sociales, des projets d’équipe et des cours de langues.

Seconde Année

Avant un stage de 6 mois dans une entreprise internationale, vous développerez votre spécialisation à Paris-Saclay, à Rennes ou Metz dans les Constructions/Architectures durables, dans l’Énergie, l’Ingénierie Industrielle, les Mathématiques appliquées, les Sciences des données, la Physique appliquée, l’Aéronautique et l’Espace, les Systèmes d’Informations Avancés, l’Ingénierie des Biotechnologies, L’Informatique, L’Electronique et le Traitement du Signal, les Télécommunications (certaines spécialisations pourraient ne pas être disponibles en anglais)



Si vous êtes un étudiant international ayant obtenu un baccalauréat en Sciences ou en Génie dans des universités non françaises et que vous souhaitiez rejoindre CentraleSupélec en septembre 2018, ce programme vous est destiné !

Date limite de candidature : 1er Octobre 2017

L’admission est prononcée suite aux résultats de l’examen d’entré.

Pour plus d’information :

Site web du Programme [EN]

CentraleSupélec Accelerated Engineering Degree

accelerated_eng_prog@centralesupelec.fr