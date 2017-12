Conférence FACT-O à Vancouver : "Impacts of Climate Change on the Ocean : Focus on Deep Ocean and Biodiversity"

La conférence « FACT-O Vancouver » (« French Ameri-Can Climate Talks – Ocean ») s’est tenue au Beaty Biodiversity Museum de l’Université de Colombie Britannique (UBC) le 17 novembre 2017, dernier jour de la COP23. En termes d’agenda, elle était également organisée à un mois du « One Planet Summit » qui se tiendra à Paris le 12 décembre 2017. Réunissant plus de 110 participants, l’événement était ciblé sur les océans profonds et la biodiversité et a permis aux intervenants français et canadiens de discuter de l’impact du changement climatique sur ces écosystèmes encore trop peu connus. Il a bénéficié du soutien financier de l’Institut Français, d’un partenariat avec le Beaty Biodiversity Museum d’UBC et du soutien logistique et organisationnel de l’Alliance Française de Vancouver.

Notre événement s’est déroulé en trois parties.

Premièrement, nous avons mis en place une exposition de 19 panneaux au Beaty Biodiversity Museum intitulée "Biodiversity is life, Biodiversity is our life". Elle démontre le rôle crucial que joue la biodiversité dans notre cadre de vie en tant que source de bien-être, d’alimentation, d’eau, de gestion des maladies… et met en exergue la perte alarmante d’espèces qui se produit chaque jour. Les causes sous-jacentes de ces disparitions sont explorées, et des solutions sont évoquées.

Ensuite, nous avons organisé une conférence jeune public le même jour que « FACT-O » pour sensibiliser les enfants à la protection des océans. L’auditorium du Beaty Biodiversity Museum a alors accueilli plus de 50 enfants. La conférence était animée par Hélène Creusot, de l’Alliance Française, avec les intervenants Daniel Pauly et Loreley Picourt et la discussion était centrée sur la pollution, les déchets, l’augmentation de la température ou encore la surpêche. Pendant une petite heure, les enfants ont pu poser leurs questions aux spécialistes qui ont su répondre de manière claire et simple.





Enfin, a pris place la conférence « FACT-O ». Après une vidéo de bienvenue de Santa Ono, président de UBC, suivie d’un discours de bienvenue de Philippe Sutter, Consul Général de France à Vancouver, le journaliste et modérateur Geoff Dembicki a pris la parole puis invité le panel sur scène. Etaient donc présents :

Dr William Cheung, professeur à « Institute for the Oceans and Fisheries », UBC

Dr Kim Juniper, directeur scientifique de « Ocean Networks Canada »

Laura Lallier, juriste chez eCoast

Dr Daniel Pauly, professeur à UBC, fondateur de « Sea Around Us »

Loreley Picourt, responsable de la Mission Initiatives, « Plateforme Océan & Climat »



Pendant 45 minutes, les intervenants ont échangé sur l’impact du changement climatique sur les océans et la biodiversité, puis ils ont répondu aux questions du public pendant une trentaine de minutes. Ces dernières étaient diverses et ont permis un débat constructif et élargi. Ainsi, public et panel ont échangé sur la question d’une économie bleue, des pêcheries artisanales et des aquacultures. La principale idée était de favoriser les aquacultures des poissons herbivores et des bivalves plutôt des poissons carnivores. La discussion a aussi porté sur la problématique des espèces envahissantes et leur impact sur les écosystèmes locaux. Enfin, des exemples locaux tels que le projet du barrage hydroélectrique Site C ont été évoqués.

La conférence a été clôturée par le discours de Dr Rick Taylor, le directeur du Beaty Biodiversity Museum, qui est revenu sur les différents sujets abordés pendant la table ronde et a invité le public à rejoindre la réception.

































Liens presse :

Article dans le journal The Tyee, 21 novembre 2017 : https://thetyee.ca/Presents/2017/11/21/oceans-new-fight-climate-change/

Interview de Daniel Pauly à « The Early Edition » de CBC, 17 novembre 2017 : http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/programs/theearlyedition/november-17-2017-1.4407313

Interview de Loreley Picourt à « Phare Ouest » de Radio Canada 17 novembre 2017 : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/phare-ouest/segments/entrevue/47437/changement-climatique-ocean-loreley-picourt

Photos :

Page Facebook du Consulat Général de France à Vancouver

https://www.facebook.com/pg/ConsulatFRAVancouver/photos/?tab=album&album_id=1676002835792126