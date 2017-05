Conférence NETVA 2017 : Une journée de formation unique en France pour comprendre les marchés nord-américains des hautes technologies !

Organisé par les équipes des Services pour la Science et la Technologie des Ambassades de France aux Etats-Unis et au Canada, la conférence NETVA est une journée gratuite destinée à vous donner les clés du développement de votre société outre-Atlantique et les outils nécessaires à la pénétration du marché nord-américain. Des entrepreneurs et des spécialistes du développement d’affaires aux Etats-Unis et au Canada seront présents pour apporter leurs témoignages.

Quand: Mardi 20 juin 2017

Où: Bpifrance, Paris

Conditions : Ouvert à tous, et gratuit

INSCRIPTION

L’Amérique du nord est l’un des hauts-lieux de l’innovation dans le monde. Les entrepreneurs y bénéficient d’écosystèmes extrêmement dynamiques pour créer et développer leur entreprise. La taille des marchés américains attire les entrepreneurs français. Cependant, se lancer dans une aventure américaine nécessite une bonne compréhension préalable des facteurs de réussite !

Venez nous rejoindre le 20 juin 2017 dans les locaux de Bpifrance à Paris, pour comprendre comment intégrer l’Amérique du nord dans la stratégie de développement de votre entreprise, ou partager votre expérience !

PROGRAMME DE LA JOURNEE :

Accueil et présentation du programme NETVA - Ambassade de France aux Etats-Unis et au Canada

Stratégies d’approche du marché nord-américain - entrepreneur et investisseur de Stanford et Harvard, Secrétaire au Commerce américain, entrepreneur français à Toronto…

Organismes d’aide à l’internationalisation - Ambassades des Etats-Unis et du Canada, Bpifrance, Business France, French Tech…

Conseils pour réussir aux Etats-Unis et au Canada : protection intellectuelle, aspects légaux et RH, financement, levée de fonds… - professeur d’entreprenariat et investisseur, cabinet d’avocat américain, …

Création et internationalisation de startups issues de la recherche - entrepreneurs et chercheurs français

Retours d’expériences nord-américaines d’entrepreneurs français - alumni NETVA

Pitch de startups - lauréats du concours NETVA 2017

Keynote speech - high-level special guest

Networking

A propos de NETVA :

Le programme NETVA (New Technology Venture Accelerator) propose à de jeunes startups innovantes françaises un programme d’accompagnement personnalisé, d’analyse d’opportunités et de développement de partenariats technologiques aux Etats-Unis et au Canada. Géré par les équipes du service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis (Boston, San Francisco et Washington D.C.) et au Canada (Toronto), NETVA a pour objectif de répondre au besoin d’internationalisation des jeunes startups françaises développant des produits innovants à haute valeur ajoutée.