Création d’un nouveau Fond d’Excellence Franco-Américain avec l’Université du Texas à Austin

En juillet 2017, l’Ambassade de France aux Etats-Unis et l’Université du Texas à Austin ont signé un accord pour la création d’un fonds d’excellence destiné à soutenir les coopérations de recherche franco-américaines. Le fonds sera baptisé Fonds d’Excellence Dr Cécile DeWitt-Morette en l’honneur de la physicienne-mathématicienne française et professeure à UT Austin de 1972 à 2017.

Amorcé par un capital de $100.000, versé à parts égales entre l’Ambassade de France (Services Scientifique et Culturel) et l’Université du Texas à Austin, le fonds reposera sur des donations essentiellement privées allant jusque 2M$. Les revenus du Fonds d’Excellence Cécile DeWitt-Morette serviront à favoriser la réalisation de projets de recherche collaboratifs, notamment à travers le financement de missions de chercheurs et d’étudiants français et américains. Toutes les disciplines scientifiques seront éligibles au financement par le fonds France-UT Austin.

Pour plus d’informations ou faire un don au Fonds France-UT Austin, veuillez contacter M. Alain Mermet, Attaché Scientifique du Consulat Général de France à Houston :

Tel : +1 (713) 985-3262

Email : attache-phys@ambascience-usa.org