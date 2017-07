Demi-finale du Startup Tour à Los Angeles

Le Startup Tour est un concours de startups organisé par le groupe FrenchFounders et le magazine online French Morning pour soutenir des entrepreneurs francophones dans leur développement en Amérique du Nord.

Des demi-finales ont lieu dans les 8 villes accueillant la compétition (New York, Miami, Boston, Chicago, Montréal, San Francisco, Los Angeles et Paris). A chaque étape, 5 startups présélectionnées se présentent devant un jury composé d’investisseurs, de décideurs et d’entrepreneurs clés sur la zone.

L’étape Los Angeles a eu lieu à la Résidence du Consul Général le 9 juin 2017. Parmi les 5 startups en lice dans des domaines très différents, dont GOFARVR, betterkids, JALGOS, et SCALEFAST, c’est WASHOS, une société qui propose un service de lavage de voiture à domicile, qui l’a emporté.

Le Consul Général Christophe Lemoine, et le CEO de WASHOS Bertrand Patriarca

WASHOS participera donc à la grande finale qui se tiendra en septembre à New York, où 3 prix seront décernés, probablement en présence du Président de la République. Le gagnant du 1er prix recevra un package d’une valeur de 100.000 $ incluant notamment du cash et du mentoring, qui permettra d’accompagner son développement aux Etats-Unis.