Dialogue entre la NSF et le CNRS : Les défis mondiaux du XXIe siècle

Le changement climatique, la cybersécurité, la politique de santé publique et l’énergie propre - la National Science Foundation (NSF) des États-Unis et le Centre National Français de la Recherche Scientifique (CNRS) s’engagent activement à relever ces défis sociétaux. Comment s’adaptent-ils aux opportunités et défis globaux d’aujourd’hui ? Quels seront les sujets moteurs de leur calendrier de recherche ? Quel rôle joueront-ils dans l’élargissement de l’enseignement de la Science, de la Technologie, de l’Ingénierie et des Mathématiques (STEM) pour inspirer les nouvelles générations à adapter l’innovation aux défis de demain ?

France A. Córdova, Directeur de la National Science Foundation (NSF) et Alain Fuchs, Président du Centre National Français de la Recherche Scientifique (CNRS) partageront leur vision dans un débat modéré par Kevin Riley, rédacteur en chef du Atlanta Journal-Constitution.

Cet événement est co-organisé par le Service de la Science et de la Technologie de l’Ambassade de France aux États-Unis et Georgia Tech-Lorraine, en partenariat avec la ville de Toulouse et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Quand : October 26, 11:00 a.m. - 11:50 a.m.

Où : Historic Academy of Medicine at Georgia Tech, 875 West Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30309

The National Science Foundation est une agence fédérale indépendante créée par le Congrès en 1950 pour promouvoir les progrès de la science ; faire avancer la santé nationale, la prospérité et le bien-être ; pour sécuriser la défense nationale … "La NSF est essentielle car elle appuie la recherche fondamentale et les personnes pour créer des connaissances qui transforment l’avenir. Avec un budget annuel de 7,5 milliards de dollars (exercice 2016), la NSF est la source de financement pour environ 24 p. 100 de toutes les recherches fondamentales financées par le gouvernement fédéral menées par les collèges et les universités américains. Dans de nombreux domaines tels que les mathématiques, l’informatique et les sciences sociales, la NSF est la principale source de soutien fédéral.

Le Centre National de la Recherche Scientifique, ou CNRS, est un organisme public sous la responsabilité du Ministère de l’Education et de la Recherche. Fondé en 1939, le CNRS vise à mener toutes les recherches capables de faire avancer les connaissances et d’apporter des avantages sociaux, culturels et économiques à la société afin de contribuer à la promotion et à l’application des résultats de la recherche, à soutenir la formation à la recherche et à développer l’information scientifique.