European Open Science Forum à Toulouse

Euro Science Open Forum (ESOF) est la plus grande rencontre interdisciplinaire sur la science, l’innovation et leurs relations avec la société en Europe. Créée en 2004 par l’association EuroScience, cette biennale européenne réunit aujourd’hui plus de 4 000 chercheurs, acteurs socioculturels, économiques et politiques venus du monde entier. L’événement bénéficie d’une large couverture médiatique assurée par plus de 400 journalistes et communicants scientifiques internationaux.

Toulouse, dont la candidature était portée par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, a été sélectionnée pour accueillir pour la première fois en France la 8ème édition de cet événement unique en Europe et est ainsi la « Cité Européenne de la Science » jusqu’à fin 2018.

Les sessions du colloque se dérouleront du 9 au 14 juillet 2018 et incluront des centaines de conférences, débats etc.