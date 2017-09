Événement France-Atlanta - Relier les Sciences : progrès contre le VIH, les hépatites virales et les virus émergents

Une conférence d’une journée sur les infections virales humaines, réunira à Emory University, des experts Français et Américains de renommée internationale et leaders d’opinion dans leur domaine.

Au cours de sessions interactives, les scientifiques partageront leurs avancées en recherche fondamentale et clinique, en virologie ; le développement de thérapies nouvelles et les pratiques de gestion des données cliniques sur des virus tels que HIV, hépatite B, HCV, et autres virus émergents (Zika, Ebola, Dengue et Chikungunya). Les participants à la conférence seront informés des derniers développements sur ces infections virales humaines, leur épidémiologie, leur pathophysiologie ainsi que des nouvelles stratégies préventives et thérapeutiques.

Ce symposium est coorganisé par le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis, avec l’Université de Emory, et son Département de pédiatrie.

Quand : 26 Octobre, de 8h50 à 19h00.

Où : Centre de Conférence de l’Université Emory, 1615 Clifton Road, Atlanta, GA 30329

Inscription : $50 de frais d’inscription. $10 pour les étudiants et post-doctorants

Pour s’inscrire, cliquez ici

Président :

Le Dr Raymond F. Schinazi est le Professeur de Pédiatrie de Frances Winship Walters, Directeur du Laboratoire de pharmacologie biochimique de l’Université Emory et co-directeur du groupe de travail scientifique du VIH Cure pour l’Université Emory parrainée par les NIH CFAR. Il a rédigé plus de 550 articles et 7 livres et détient plus de 100 brevets américains, ce qui a donné lieu à 16 nouvelles applications médicales (NDA). Dr. Schinazi est un leader mondial de la chimie des nucléosides et plus connu pour son travail pionnier sur le VIH, le VHB et le HCV, les médicaments approuvés par la FDA par les États-Unis D4T (stavudine), 3TC (lamivudine), FTC (emtricitabine), LdT (telbivudine) et sofosbuvir ( Sovaldi).



Conférenciers :

Monsef Benkirane, CNRS - Université de Montpellier, France

Carlos Del Rio, Emory University, Atlanta

Christina Gavegnano, Emory University, Atlanta

Baek Kim, Emory University, Atlanta

Deanna Kulpa, Emory University, Atlanta

Michaela Müller-Trutwin, Institut Pasteur, Paris

Felix Rey, Institut Pasteur, Paris

Etienne Simon-Lorière, Institut Pasteur, Paris

Guido Silvestri, Emory University, Atlanta

Hélène Strick-Marchand, Institut Pasteur, Paris

Mehul Suthar, Emory University, Atlanta

Olivier Schwartz, Institut Pasteur, Paris

Marco Vignuzzi, Institut Pasteur, Paris