French-American Doctoral Exchange Seminar (FADEx) 2017 : Cybersécurité

L’objectif général du programme FADEx (French American Doctoral Exchange Program) est de favoriser les échanges entre doctorants et de développer les collaborations scientifiques franco-américaines.

Cette année, le programme sera centré sur la cybersécurité, un vaste domaine d’activité qui vise principalement à prévenir tout objet, systèmes et infrastructures numériques connectés à un réseau, de tout accès malveillant ou inapproprié. La cybersécurité recouvre donc aussi bien la protection des systèmes physiques, réseaux d’ordinateurs, logiciels et données, que la sensibilisation et la formation des utilisateurs aux règles et procédures liés à l’utilisation de tels systèmes.

Sujets d’intérêt :

Cryptographie

Méthodes et théorie liées à la sécurité

Services de sécurité

Intrusion/détection d’anomalies

Aspects systèmes et réseaux pour la sécurité

Sécurité et stockage de bases de données

Sécurité logicielle

Facteurs humains et sociétaux liés à la sécurité et à la vie privée

Ce programme d’excellence sur la cybersécurité est destiné aux étudiants inscrits en thèse en France ou aux Etats-Unis. Les atouts du programme FADEx pour les doctorants sont :

La participation à un programme sélectif sur des critères d’excellence et de motivation.

L’opportunité d’établir des liens scientifiques et informels entre jeunes chercheurs.

L’accès à des exposés de haut niveau dans le domaine de la cybersécurité

Deux séminaires sur deux sites : Nancy et Rennes

Tous les doctorants seront invités à présenter leurs travaux de thèse lors d’un séminaire et d’une session posters. Ils participeront également à des ateliers afin d’identifier les convergences scientifiques et de favoriser de futures collaborations.

Une journée plénière à Paris

Les doctorants auront l’opportunité de visiter différents sites à Paris (programme en cours).

Program (en cours)

Financement

Le programme prendra à sa charge l’hébergement ainsi que la restauration des doctorants français sélectionnés sur les trois sites (Nancy, Paris et Rennes). Les transports entre Nancy et Rennes puis entre Rennes et Paris seront pris en charge.

Candidature :

Pour participer à ce programme, les doctorants inscrits dans une universités en France devront suivre la procédure suivante :

Remplir le formulaire de candidature Envoyer une lettre de motivation et une autorisation de participation signée par votre directeur de thèse à Marie Letoret

Dates :

Date limite de soumission des candidatures : 10 mars 2017

Résultat du jury : 7 avril 2017

Séminaire Nancy : du 12 au 13 juin 2017

Séminaire Rennes : du 14 au 15 juin 2017

Journée plénière Paris : 16 juin 2017

Partenaires :

Retour sur l’édition du programme 2016 dans le domaine des systèmes cyber-physiques :

Contacts :

Ambassade de France, Service pour la Science et la Technologie

4101 Reservoir Road - Washington, DC 20007 - USA

Hervé Martin, Attaché pour la Science et la Technologie, herve.martin@ambascience-usa.org

Marie Letoret, Attachée adjointe pour la Science et la Technologie, marie.letoret@ambascience-usa.org