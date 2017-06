French American Climate Talks on Ocean - avant-première américaine de l’Odyssée

Quand : lundi 17 juillet 2017, 16h-19h30

Où : Carnegie Institution for Science (1530 P St., Washington, DC)

Inscription : Tickets disponibles ici ($25)

La Carnegie Institution for Science et l’ambassade de France ont le plaisir de vous convier aux French American Climate Talks on Ocean (FACT-O), avec la projection en avant-première aux Etats-Unis de l’Odyssée, film d’aventure biographique sur Jacques-Yves Cousteau, un explorateur, réalisateur et scientifique français. La projection sera suivie d’un panel de discussion, avec des membres de la famille Cousteau et des chercheurs de la Carnegie Institution.

Les French American Climate Talks on Ocean (FACT-O)

A destination des scientifiques et du grand public, FACT-O consiste en une série d’événements ciblés dans des lieux emblématiques de la recherche ou de la diffusion des sciences auprès du public. Ces ateliers associent des scientifiques, des représentants d’ONG et d’institutions en charge de la protection des océans et ont pour objectif de diffuser les connaissances, partager les expériences et susciter des partenariats franco-américains.

Programme

16h00 : Ouverture des portes, réception avec Jan et Philippe Cousteau

16h30 : Introduction par Dr. Matthew Scott, président de la Carnegie Institution for Science, et par Dr. Minh-Hà Pham, conseillère pour la science et la technologie à l’ambassade de France.

16h45 : Projection de l’Odyssée

18h45 : Panel de discussion avec la biologiste marine Dr. Rebecca Albright, Philippe Cousteau, and Jan Cousteau.

19h15 : Fin du programme

Synopsis

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

Pionnier ambitieux, réalisateur, inventeur, chercheur et conservateur, les aventures aquatiques de Jacques-Yves Cousteau couvrent environ trente ans d’une vie indéniablement riche en accomplissements.