Fulbright : Prolongation de la compétition pour deux programmes de subvention en France

La Commission Fulbright franco-américaine offre des bourses à des étudiants, doctorants et chercheurs américains qui souhaitent se rendre en France dans le cadre de leur projets d’étude et de recherche. Ces bourses sont financées par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international, le Département d’Etat américain, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, certains Conseils régionaux et des fondations privées.

Fulbright a décidé de prolonger la compétition jusqu’au 12 septembre 2017 pour le programme de la Chaire Fulbright-Tocqueville, ainsi que pour le programme des bourses de recherche Fulbright-Hauts de France.

La Chaire Fulbright-Tocqueville

Nombre de position à pourvoir : 1 à 2.

Séjour d’un semestre : 6 mois - entre Janvier et Juin 2019.

Objectifs : Enseignement et Recherche.

Profil recherché : Professeur titulaire de haut niveau.

Domaine d’enseignement : Tous domaines.

Rémunération : 6100 – 6500 € par mois + bourse de voyage + orientation, rencontre à la mi-année.

Pré-requis : Dossier d’invitation à constituer avec l’institution d’accueil.

Les bourses de recherche Fulbright- Hauts de France

Nombre de bourse à pourvoir : 3-4.

Séjour de recherche : De 3 à 12 mois.

Profil recherché : Jeune chercheur (post doctoral) ou chercheur confirmé.

Début : entre Septembre 2018 et Avril 2019.

Domaines : Transport, Production et Communication, Ingénierie, Biologie, Sciences de la Santé, Industries Agroalimentaires, Sciences de l’Environnement.

Rémunération : 2800€ par mois + bourse de voyage + orientation, rencontre à la mi-année.

Pré-requis : Obtenir une lettre d’invitation auprès de l’institution d’accueil française.

La candidature pour ces programmes doit se faire sur le site du CIES : www.cies.org.

Contact :

Téléphone : +1 (202) 686-6247

Email : europeeurasia@iie.org

Pour plus d’information sur les programmes, veuillez consulter la version anglaise de cette page ou sur le site de la Commission Fulbright franco-américaine.