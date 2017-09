Georgia Tech et Airbus : Histoire d’une longue collaboration

Les représentants des Directions Innovation, Emploi, Conception et Production d’Airbus France et US et des scientifiques de la « School of Aerospace Engineering » du Georgia Institute of Technology, témoigneront de l’importance des programmes d’enseignement de haut niveau et de la mise en œuvre d’une politique de recherche orientée vers la technologie et l’innovation, pour répondre aux questions les plus complexes en matière de modélisation, études analytique et conception des avions.

Airbus et Georgia Institute of Technology sont liés par un contrat de Partenariat Public-Privé au titre duquel étudiants, chercheurs et professeurs partagent leurs expertises en travaillant sur des projets innovants. Airbus est particulièrement engagé dans les programmes de recherche des doctorants, futurs visionnaires, penseurs, qui guideront la future génération de scientifiques.

Georgia Tech et Airbus : une longue histoire

Cet événement est co-organisé par le Service de la Science et de la Technologie de l’Ambassade de France aux États-Unis et Georgia Tech-Lorraine, en partenariat avec la ville de Toulouse etAirbus-Aerial.

Quand : Le 27 Octobre, de 8h30 à 10h00.

Où : Georgia Tech, Technology Square Research Building, 85 Fifth Street NW, Atlanta, GA 30308

Inscription : Gratuite. (Lien pour l’inscription à venir) !