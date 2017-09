Georgia Tech et ISAE-SUPAERO : Un Partenariat Stratégique

Une longue tradition de coopération et d’échanges d’étudiants a conduit Georgia Tech et ISAE-SUPAERO à signer en 2016, un accord de partenariat franco-américain dans le domaine de l’ingénierie aérospatiale. Les collaborations de recherche, les échanges de professeurs, de chercheurs et d’étudiants, ainsi que des séminaires conjoints et des colloques liés à l’innovation et à l’entreprenariat font partie de l’accord signé en 2016.

Dans le cadre de la tableronde, Olivier Lesbre, Président d’ISAE-SUPAERO et son équipe de Direction, des professeurs et des étudiants de l’École d’ingénierie aérospatiale de Georgia Tech partageront leurs expériences et leur vision sur l’avenir de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans l’aérospatiale.

Cet événement est co-organisé par le Service de la Science et de la Technologie de l’Ambassade de France aux États-Unis et Georgia Tech-Lorraine, en partenariat avec la ville de Toulouse et ISAE-SUPAERO.

Quand : Le 27 Octobre, de 10h à 11h15.

Où : Georgia Tech, Technology Square Research Building, 85 Fifth Street NW, Atlanta, GA 30308

Inscription : Gratuite. Pour s’inscrire il suffit de cliquer ici !