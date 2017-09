Hyperloop pod competition : La troisième édition de cette compétition en vue pour 2018 !

Initialement, une autre idée géniale de Musk

Tout a commencé le 12 août 2013, lorsqu’Elon Musk publiait via un communiqué son concept d’Hyperloop, un nouveau mode de transport de passagers et de marchandises. Le principe proposé est séduisant : une capsule contenant des passagers ou des marchandises, se déplaçant à grande vitesse (970km/h avec une pointe de vitesse estimée à 1200km/h) au sein d’un tube sous pression réduite pour limiter les frictions de l’air. Avec un tel système, les villes de Los Angeles et San Francisco pourraient être reliées en moins de 30 minutes… Mais Elon Musk n’allait pas s’arrêter là.

Un projet avant tout collaboratif

Afin de stimuler l’esprit d’innovation chez les étudiants et d’accélérer le développement des premiers prototypes, SpaceX (une des entreprises de Musk) a lancé en 2015 la Hyperloop pod competition , qui a pour but de concevoir puis de construire des capsules Hyperloop à l’échelle ½. Plus de 1000 équipes d’étudiants du monde entier se sont prêtées au jeu et ont proposé un projet de leur propre capsule. Parmi ces équipes candidates, approximativement 120 ont été retenues et ont participé à un weekend de conception de « pods » qui s’est tenu au Texas en Janvier 2016. Suite à ce week-end, 23 équipes ont été sélectionnées pour construire leur prototype et participer à l’Hyperloop pod competition I en Janvier 2017. Après une série de 9 tests discriminants, seulement 3 équipes ont effectivement pu tester leur prototype dans le tube Hyperloop (1,6km de long et 1,83m de diamètre extérieur) construit pour l’occasion au QG de Space X à Hawthorne en Californie.

Suite à l’engouement suscité par cet évènement, Space X avait décidé d’organiser une deuxième Hyperloop pod competition, qui s’est tenue du 25 au 27 août 2017. Cette fois, les candidats ne furent jugés que sur un seul critère : la vitesse maximale atteinte, en tenant compte d’une décélération réussie, c’est-à-dire sans crash de la capsule. Vingt-quatre équipes d’étudiants ont participé à cette nouvelle manifestation, et c’est une équipe allemande, WARR Hyperloop, qui a remporté la compétition. Son prototype a atteint la vitesse de 201mph soit un peu plus de 324km/h.

Jamais 2 sans 3…

Elon Musk a annoncé la reconduction une nouvelle fois de la compétition pour l’année 2018. Space X a d’ores et déjà publié le règlement relatif à cette 3ème édition le 5 Septembre sur son site et l’inscription des équipes est ouverte, et ce jusqu’au 29 Septembre. A bon entendeur…