Inria @ SiliconValley : Conférence Internationale sur la technologie blockchain

Le 8 juin aura lieu la conférence annuelle Inria @ SiliconValley, organisée par le CITRIS, l’Institut Banatao et l’Inria, à Berkeley en Californie. Les thèmes de cette édition seront centrés sur les technologies de la blockchain pour la cybersécurité et l’impact social de ces technologies.

Les nouvelles technologies donnent souvent lieu à de nouvelles pratiques numériques qui peuvent à la fois renforcer et éroder la confiance, les réseaux et les autres. Le système émergent de la technologie blockchain offre des méthodes novatrices pour sécuriser les données vitales dans des applications qui dépassent le cas familier d’utilisation de Bitcoin (pour les transactions financières), des applications plus exploratoires dans le domaine du vote, des dossiers médicaux, de l’immobilier et plus encore. Malgré son utilisation douteuse par les pirates informatiques, pour le trafic et l’extorsion, la technologie blockchain peut également assurer la cybersécurité dans les transactions à hauts risques.

Dans ce symposium d’une journée, les intervenants, des États-Unis et d’Europe discuterons de la technologie derrière la blockchain, sa contribution à la cybersécurité et son application dans les domaines d’intérêt public. L’événement organisée par le CITRIS, l’Institut Banatao et l’Inria, aura lieu à Berkeley en Californie le 8 juin 2017 et comprendra des discours d’ouverture, des conférences et des tables rondes.

Au programme de la journée :

8:30 : Registration

9:00 : Welcome Remarks :

Emmanuel Lebrun-Damiens, Consul General of France in San Francisco

Francois Sillion, Deputy CEO for Science, Inria

Thierry Priol, Director European and International Affairs, Inria

Camille Crittenden, Deputy Director, CITRIS and the Banatao Institute

9:30-10:15 : Opening Keynote : Hanna Zubko, Founder, IntellectEU Inc.

10:15-10:30 : Break

10:30-11:30 : Panel 1 : The Future of Blockchain Technology

Moderator : Jeremy McLaughlin, Associate, K&L Gates

Michael Andersen, Doctoral Student, Electrical Engineering & Computer Science (EECS), UC Berkeley

Daniel Augot, Senior Research Scientist, Inria

Luis Bathen, Research Staff Member, IBM

Toufi Saliba, CEO, PrivacyShell.com

11:30-12:00 : Lunch

12:00-12:45 : Lunch Keynote : Brian Behlendorf, Executive Director, Hyperledger Project

12:45-1:00 : Break

1:00-2:00 : Panel 2 : Blockchain for Social Good

Moderator : Brandie Nonnecke, CITRIS and the Banatao Institute

Genevieve Levielle, Founder, AgriLedger

Melissa Mokhtari, Business Consultant, Blockchain at Berkeley

Matthieu Soulé, Senior Strategic Analyst, L’Atelier BNP Paribas US

Gloria Zhao, Pharmaceutical Supply Chain Team, Blockchain at Berkeley

2:00-3:00 : Panel 3 : Blockchain & Cybersecurity

Moderator : Alessandro Voto, West Coast Regional Director, Consensys

Hamid Benyahia, Digital Strategist and Blockchain Expert, iEx.ec

Allison Berke, Executive Director, Stanford Cyber Initiative

Stefano Foresti, Associate Director, CITRIS and the Banatao Institute, UC Merced

Jérome Francois, Researcher, Inria

3:00-3:15 : Break

3:15-4:00 : Closing Keynote : "The State of Blockchain 2017" by Melanie Swan, Philosopher & Economic Theorist, New School for Social Research ; Founder, Institute for Blockchain Studies

4:00 : Closing Remarks

4:15-5:30 : Reception & Networking, Kvamme Atrium

Plus d’information et inscription : BIS’2017 – The Inria@SiliconValley workshop

La participation comprend le déjeuner et la réception.

Le programme Inria@SiliconValley est un programme qui favorise les projets de recherches et de collaborations à travers des équipes associées. Chacun d’entre-elle implique des groupes de recherches des universités de Californie et de l’Inria en France. Le but de ce programme est de favoriser les échanges d’étudiants en thèse, de postdoc et de chercheurs tout en renforçant les collaborations existantes entre les universités de Californie et les équipes de recherche de l’Inria.