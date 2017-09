Institut Lumière Matière à Lyon : Appel à candidature pour un poste de Professeur

RECHERCHE

L’Institut Lumière Matière (iLM) est une unité mixte de recherche rattachée à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et au CNRS. Le laboratoire est situé sur le campus de LyonTech-la Doua au coeur de la métropole Lyonnaise et de la région Auvergne-Rhône-Alpes et rassemble plus de 300 personnes développant une recherche d’excellence en Physique et Chimie.

L’iLM recherche un candidat extérieur afin de renforcer son activité expérimentale dans le domaine de l’étude de la matière hors équilibre, en lien avec les thématiques développées par le LABEX iMUST. Le candidat intégrera une des équipes existantes de l’iLM.

Les thématiques ciblées incluent, sans être exhaustif, les mesures de transport, la dynamique ultra-rapide, la physique et l’optique non-linéaires, les instabilités, l’auto organisation dans les nano-systèmes, la matière condensée désordonnée, les fluides complexes et la matière vivante

Contact recherche : Directeur du laboratoire : dir.ilm@univ-lyon1.fr, 04.72.43.84.54

Site web : http://ilm.univ-lyon1.fr/

ENSEIGNEMENT

Enseignement de physique au niveau L et M.

Une partie des enseignements pourra être faite en Anglais

Contact enseignement : Directeur du département de Physique : Jean-Claude Plenet, jean-claude.plenet@univ-lyon1.fr, 04.72.43.11.96