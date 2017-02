L’Institut des Neurosciences Paris-Saclay (Neuro-PSI) recrute

L’Institut des Neurosciences Paris-Saclay (Neuro-PSI) va déménager en 2018 dans un batiment neuf sur le campus de l’Université Paris Saclay, à 25 kms au Sud de Paris. Institut a été crée en partenariat avec le CNRS, l’Université Paris Sud et l’Université Paris Saclay.

Neuro-PSI est dédié à la recherche fondamentale en neuroscience.Les recherches conduites par les 25 équipes de Neuro-PSI abordent les questions fondamentales du développement et de l’évolution du système nerveux, de la construction, de l’organisation des réseaux de neurones et de leur physiologie, des bases neurales des comportements et des fonctions cognitives, des concepts et de la théorie de l’organisation et du fonctionnement du système nerveux à toutes les échelles d’analyse.

En 2018, déménagera à partir de la fin de 2017 dans un nouveau bâtiment en construction situé sur le campus CEA de Saclay en face de NeuroSpin. Ensemble, les deux instituts formeront le plus grand centre de neuroscience de la région Parisienne.

Neuro-PSI recrute plusieurs responsables de laboratoires junior ou en milieu de carrière afin de développer ses programmes de recherche étudiant les aspects fondamentaux des neurosciences à travers le large spectre de domaine de recherche de Neuro-PSI. Les candidats devront déjà détenir une position permanente ou remplir les critères nécesssaires pour candidater aux institutions de recherche françaises (CNRS, Inserm, Université Paris-Sud). L’institut fournira une aide financière pour l’installation mais invite les candidats à chercher des financements supplémentaires.

Plus d’informations :

Call for group leader positions at the Paris-Saclay Institute of Neuroscience