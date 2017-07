L’ambassade de France à Washington accueille la signature d’un accord entre le Centre médical de l’université de Pittsburgh, l’université Pierre et Marie Curie, le CNRS et l’Inserm

L’accord de partenariat signé le 2 juillet 2017 à l’Ambassade de France à Washington entre des établissements de recherche français, l’Université Pierre et Marie Curie, l’Inserm et le CNRS d’une part et le centre médical de l’Université de Pittsburgh d’autre part, promeut la collaboration scientifique et éducative dans les champs de la médecine et de la recherche biomédicale autour de l’Institut de la vision désormais localisé à Paris et à Pittsburg.

L’accord permet aux chercheurs des quatre institutions de coopérer sur le plan de la recherche fondamentale, du développement de traitements innovants et des essais cliniques, en mettant l’accent sur l’ophtalmologie, la vision et les neurosciences. En parallèle, les échanges académiques, les conférences, les échanges de matériels scientifiques et éducatifs seront développés. Un tel partenariat renforce l’attractivité de la France et facilite la mobilité des chercheurs de part et d’autre de l’Atlantique.

La signature de l’accord s’est fait dans la cadre du colloque du Centre Louis J. Fox pour la restauration de la vision qui s’est déroulé cette année les 11 et le 12 juillet dans les locaux de l’Ambassade de France à Washington DC. Ce colloque annuel réunit les meilleurs experts mondiaux dans le domaine de la régénération du nerf optique.

Signataires de l’accord : (de gauche à droite) Dr. Sidney Wiener, CNRS ; Dr. José-Alain Sahel ; Gérard Araud, Ambassadeur de France aux Etats-Unis ; Dr. Jean Chambaz, Université Pierre et Marie Curie ; Dr. Yves Levy, Inserm ; Dr. Arthur Levine, Université de Pittsburgh.

Cet accord, signé le 12 juillet à Washington, D.C., souligne l’importance du partenariat entre l’université de Pittsburgh et les institutions de recherche françaises, conduisant au recrutement du Professeur José-Alain Sahel, l’un des plus grands experts des pathologies de la rétine, comme Chair du département d’ophtalmologie du Centre de médecine de l’université de Pittsburgh. Directeur du UPMC Eye Center et titulaire de la chaire d’ophtalmologie de la Eye and Ear Foundation, le Pr. Sahel conserve ses liens avec Paris en tant que fondateur et directeur de l’Institut de la Vision et professeur de l’université Pierre et Marie Curie (membre de la COMUE Sorbonne Universités), réputée pour son enseignement en médecine et plus grand complexe scientifique et médical de France.

Il pourra ainsi exporter un modèle de recherche innovant, imaginé en France, qui réunit sous un même toit les patients, les chercheurs, les médecins et les PME, au service de la recherche fondamentale autant que du développement technologique.

Dr. José-Alain Sahel (à droite), Dr. Jean Chambaz (à gauche), Dr. Yves Levy (au centre).

« Cet accord permettra d’approfondir les robustes partenariats scientifiques et éducatifs entre Pittsburgh et Paris, afin de mettre des scientifiques remarquables au service de la lutte contre les maladies causes de malvoyance, par la recherche fondamentale et transdisciplinaire » a souligné José-Alain Sahel.

« Relever l’immense défi qu’est la quête de guérison des troubles de la vue nécessite non seulement des idées audacieuses, mais aussi les esprits les plus éclairés pour y travailler. L’université de Pittsburgh est fière de faire partie d’un partenariat international réunissant le meilleur de la communauté scientifique de Pittsburgh avec des chercheurs français, sous l’égide du professeur Sahel » a affirmé le docteur Arthur S. Levine, vice-chancelier pour les sciences de la santé, et doyen de médecine John et Gertrude Petersen.