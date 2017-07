La "Boring Company" a fait son trou

Le contexte

C’est en décembre 2016 coincé dans la circulation qu’Elon Musk se fixe un nouvel objectif vertigineux : mettre fin aux problèmes d’embouteillages récurrents. Son idée ? Un réseau de tunnels souterrains pour décongestionner les zones sensibles dans les grandes villes.

Le projet

Elon Musk souhaite construire un réseau routier souterrain sur plusieurs niveaux. Pour cela, il a fondé la Boring Company, une société qui a développé ses propres machines à creuser, les « Tunnel Boring Machines » surnommées « Godot ». Au sein de ce réseau, les voitures se déplaceraient sur des « traineaux » électriques à la vitesse de 200km/h. Grâce à ce système, les villes de New-York et Washington, DC pourraient être reliées en moins de 30 minutes. En Californie, Etat de résidence de Musk, le temps de trajet classique entre l’aéroport LAX et le quartier de Culver City serait réduit de 45 à 5 minutes.

A Los Angeles, du concret

Elon Musk a entamé des discussions avec le maire de Los Angeles Eric Garcetti à la mi-juin. Il juge ces discussions « prometteuses », laissant entendre que M. Garcetti serait ouvert à l’utilisation de la technologie de la Boring Company pour l’établissement d’une ligne express entre LAX et la gare de Union Station. Fin Juin, Elon Musk a annoncé sur les réseaux sociaux que la première portion de son système, une plateforme permettant de transporter les voitures depuis la surface jusqu’au réseau souterrain sur les traineaux, devrait être opérationnelle à la mi-juillet. Les premiers travaux ont été réalisés dans le quartier général de son entreprise Space X à Hawthorne, dans la banlieue sud de Los Angeles. Comme il le dit lui-même, on attend plus Godot !

Ce qui semblait être une idée fantasque à la fin de l’année 2016 commence aujourd’hui à prendre consistance. D’autres villes s’intéressent à ce nouveau projet de l’entrepreneur américain. Ainsi à Chicago, le maire Rahm Emanuel est entré en contact avec Elon Musk en vue d’un éventuel partenariat.

Retrouvez la vidéo saisissante de présentation du projet ici.