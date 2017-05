La Centre de Biologie Intégrative de Toulouse lance deux programmes de recrutement Internationaux de chef d’équipes d’exception.

Dans le but de renforcer les efforts de recherche dans un environnement de pointe inspirant, collaboratif, le CBI est à la recherche de nouveaux chefs d’équipe de talents, au niveau junior ou en milieu de carrière sur les thématiques suivantes :

incluant l’analyse computationnelle de larges bases de données, analyse de réseau,modelage physiques et mathématiques en lien avec les thématiques de recherche du CBI

incluant la microbiologie, les dynamiques du génome, la biologie ARN, les dynamiques cellulaires, la biologie du développement, les neurosciences moléculaires, cellulaires et du comportement et la biologie computationnelle et des systèmes.

Date limite de candidature : 15 juin 2017

Plus d’information sur le site du CBI (en anglais seulement)