La Fédération de Recherche en Neurosciences recrute en 2017 !

La Fédération de Recherche en Neurosciences (CRNS FR3636) est un groupe de laboratoires de recherche localisé sur le campus du Centre Universitaire des Saints-Pères de l’Université Paris-Descartes, sur la berge gauche, au coeur de Paris dans le quartier très attractif de Saint-Germain des Prés, 6ème arrondissement.

Elle lance un appel un projet pour un nouveau groupe de recherche qui se verra alloué 120m2 d’espace de laboratoire disponibles dès début 2017. Les candidatures dans les domaines de la neuroscience moléculaire et cellulaire, complémentaires aux actuelles lignes de recherche sont les bienvenues. Le groupe nouvellement recruité aura accès aux installations de pointe à l’intérieur du building, se qu’y comprend des outils de microscopies confocales, d’imagerie time-lapse de haute résolutation, de cytométrie de flux, de biochimie et une animalerie neuve (plus de 10 000 cages disponibles), hébergeant également des laboratoires d’injection virale, d’optogénétique et d’étude du comportement.

Date limite de dépôt des candidatures : 1 Mars 2017

La Fédération cherche actuellement des candidats :

dirigeant une équipe INSERM/CNRS déjà établie voulant se relocaliser

des jeunes talentueux chercheurs (sans restriction de nationalité ou de citoyenneté) à la recherche d’un financement du programme ATIP/Avenir ou qui bénéficient d’un support équivalent provenant d’autres organisations.

Plus d’informations dans le document suivant :