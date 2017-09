La startup française Ava primée à New York lors du Startup Tour

Le Startup Tour : les startups françaises à l’assaut du marché américain

La finale du Startup Tour, une compétition de startups françaises implantées ou cherchant à s’implanter aux Etats-Unis, a eu lieu à New York le 18 septembre en présence du secrétaire d’Etat au Numérique et de l’Ambassadeur de France aux Etats-Unis. Organisé par French Founders, communauté rassemblant des dirigeants, investisseurs et entrepreneurs français du monde entier, et French Morning, magazine en ligne dédié aux francophones d’Amérique du Nord, le Startup Tour vise à soutenir et récompenser les meilleures startups françaises parties à la conquête du marché américain.

Pour participer, les startups doivent compter au moins un fondateur francophone et être implantées ou avoir pour projet de s’implanter dans l’une des villes participantes (San Francisco, Los Angeles, New York, Boston, Chicago, Miami et Montréal). Les startups doivent également développer un projet lié à une nouvelle technologie, appliquer de façon innovante une technologie existante, disposer d’un prototype ou d’une validation scientifique, avoir un impact significatif dans leur domaine, employer deux personnes à temps plein ou avoir levé 500,000 dollars en capital. Au moins de juin, des compétitions locales ont eu lieu dans chacune des 7 villes participantes. Les finalistes ont ensuite pu pitcher lors de la finale new-yorkaise devant un parterre d’entrepreneurs et d’investisseurs français et américains.

Relier le monde des sourds et des entendants : premier prix pour la startup Ava

C’est la startup Ava, basée à San Francisco, qui a remporté le premier prix du concours – un soutien financier et des services d’experts à hauteur de $100 000 – pour accélérer son développement aux Etats-Unis. Les trois fondateurs, le Français Thibault Duchemin, le Néerlandais Pieter Doevendans et le Taïwanais Skinner Cheng, ont mis au point une intelligence artificielle qui sous-titre en temps réel les conversations afin de venir en aide aux personnes malentendantes ou sourdes.

Les utilisateurs peuvent télécharger l’application Ava, disponible sur iOS et Android en version gratuite ou premium. En tenant leur téléphone près de leur interlocuteur, ils peuvent lire en temps réel sur leur écran la retranscription de ce que leur dit la personne en face d’eux. L’application permet également d’organiser des conversations à plusieurs. Les algorithmes d’Ava sont capables d’identifier chaque interlocuteur selon la fréquence de leur voix, et les discussions sont retranscrites à l’écrit via un code couleur.

Les fondateurs d’Ava ont étudié aux Etats-Unis et sont partis des difficultés rencontrées par des personnes sourdes ou malentendantes de leur entourage pour imaginer leur application. La startup a levé ses premiers fonds en 2014 via une campagne de crowdfunding sur le site Indiegogo.com. L’application est aujourd’hui disponible dans les pays anglo-saxons, l’Argentine, la Suisse et la France.

Le succès des intelligences artificielles appliquées au domaine de la santé

Ava n’est pas la seule startup primée lors du Startup Tour à mettre les techniques d’intelligence artificielle au service d’une amélioration du quotidien des personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie. Lors de la finale new-yorkaise, la startup Diabnext a reçu le prix de l’Association française des Grandes Ecoles aux Etats-Unis, partenaire du Startup Tour. Diabnext développe des outils connectés pour simplifier le quotidien des personnes diabétiques. Ces outils permettent aux possesseurs de smartphone de remplir automatiquement un carnet d’auto-surveillance. L’application proposée par Diabnext permet aux utilisateurs d’estimer leurs apports en glucides à partir d’une photo de leur repas et de suivre leurs injections d’insuline.

Le marché de l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé connaît une forte croissance, portée par l’essor des smartphones et des objets connectés. Les avancées de l’intelligence artificielle ouvrent la voie à des solutions personnalisées facilitant le quotidien des personnes souffrant de maladies ou handicaps, comme l’ont montré Ava et Diabnext lors de la finale du Startup Tour. Pour le secrétaire d’Etat au Numérique et président de la cérémonie, c’est « ce mix entre performance et utilité » qui caractérise « la technologie à la française ».

