Lancement de NETVA 2017 : un programme de formation et d’exposition aux marchés nord-américains pour les jeunes entreprises innovantes

Le programme NETVA (New Technology Venture Accelerator) propose à de jeunes startups innovantes françaises un programme d’accompagnement personnalisé, d’analyse d’opportunités et de développement de partenariats technologiques aux Etats-Unis et au Canada. Géré par les équipes du service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis (Boston, San Francisco et Washington D.C.) et au Canada (Toronto), NETVA a pour objectif de répondre au besoin d’internationalisation des startups françaises développant des produits innovants à haute valeur ajoutée.

NETVA s’adresse aux startups françaises de technologies innovantes, issues de ou adossées à des laboratoires de recherche, dans tous les secteurs d’activité, pour mettre en place une stratégie d’approche des marchés nord-américains.

L’appel à projets de l’édition 2017 est ouvert du 1er mars au 31 mars (minuit) sur https://www.netvafrance.com.

Les entreprises seront sélectionnées par un jury d’experts français, puis un jury nord-américain durant le mois de mai 2017. Les lauréats du concours participeront à un programme personnalisé en 3 phases :

un séminaire de formation à Paris sur l’approche des marchés nord-américains les 20, 21 et 22 juin 2017 ; l’accompagnement d’un mentor nord-américain qui les guidera dans leur compréhension de l’environnement américain et dans la recherche de partenariats ; un séjour d’immersion dans un des quatre écosystèmes les plus dynamiques des Etats-Unis et du Canada : le Massachusetts (Boston), la Silicon Valley (San Francisco), Washington D.C. et l’Ontario (Toronto), pendant la semaine du 23 au 27 octobre 2017.

Lors de ce séjour, les entrepreneurs participeront à des séminaires pour confronter leur modèle d’affaires à la réalité nord-américaine, des rencontres individuelles avec des acteurs clés de leur domaine d’activité et seront invités à participer à des événements leur permettant de mettre en valeur leur projet.

NETVA constitue une occasion unique pour les jeunes entreprises françaises de bénéficier d’une préparation et de mises en relation en s’appuyant sur l’expertise d’acteurs locaux spécialisés dans le développement d’entreprises aux États-Unis et Canada.

Depuis 2010, NETVA a accompagné 88 startups. Chaque promotion a bénéficié de l’aide de plus de 30 experts pour les guider dans leur recherche de contacts. Chaque lauréat a obtenu une dizaine de rendez-vous individualisés et a été présenté au large réseau de contacts des Ambassades de France en Amérique du Nord.

Les Services pour la Science et la Technologie des Ambassades de France aux Etats-Unis et au Canada s’appuient sur le soutien d’une trentaine de partenaires pour la mise en œuvre du programme NETVA, au premier rang desquels : le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Bpifrance, Business France, l’association RETIS, l’Inria.

Pour plus d’informations :

Site officiel du programme NETVA - https://www.netvafrance.com/

Communiqué de presse - lancement NETVA 2017

Contact :