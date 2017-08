Le CNES et la NASA célèbrent le 25ème anniversaire du lancement par un lanceur Ariane de la mission d’altimétrie spatiale TOPEX/Poseidon

Jeudi 10 août, le CNES et la NASA ont célébré au JPL ( Jet Propulsion Laboratory ) à Pasadena, le 25 ème anniversaire du lancement par un lanceur Ariane, de la mission d’altimétrie spatiale TOPEX/Poseidon. À cette occasion, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré Michael Watkins, Directeur du JPL, ce qui leur a permis de revenir sur 25 ans de succès et de poser les bases d’une coopération spatiale renforcée entre la France et les Etats-Unis.

L’altimétrie est une mesure spatiale unique pour les océans car elle intègre les informations de courant, de température et de salinité depuis la surface jusqu’au fond des océans et elle contribue à quantifier les impacts du changement climatique. La base de mesures altimétriques amorcée il y a 25 ans avec le lancement du satellite franco-américain TOPEX/Poseidon est reconnue unanimement au niveau international et elle continue à s’enrichir avec les trois satellites Jason en orbite et pour l’avenir, avec Jason-CS/Sentinel-6 qui sera lancé en 2020 et SWOT qui le sera un an plus tard.

Invité à cette occasion à s’exprimer au JPL et au CALTECH, le Président du CNES a rappelé que les récents succès de Rosetta-Philae, de Microscope, de la mission de Thomas Pesquet à bord de la station spatiale internationale ou encore l’annonce des services initiaux de Galileo, consolident la position de l’Europe comme deuxième puissance spatiale. Et de souligner l’engagement de l’ESA dans Ariane 6, ExoMars ou l’exploitation de la station spatiale internationale et celui de la Commission européenne dans Galileo et Copernicus. A cet égard, il est revenu en détail sur les cinq domaines d’intervention du CNES, Ariane, les Sciences, l’Observation, les Télécommunications et la Défense et il a rappelé que, chargé de proposer et de mettre en œuvre la politique spatiale de la France, le CNES est un formidable vecteur d’innovation au service de l’emploi.

Jean-Yves Le Gall a ensuite évoqué l’arrivée de nouveaux acteurs, issus des pays émergents ou du NewSpace, qui stimule l’innovation dans le monde spatial. S’agissant du climat, il a confirmé la tenue à Paris le 12 décembre prochain, à l’initiative du Président de la République, d’un Sommet mondial sur le

climat au cours duquel le rôle des satellites sera présenté. Il a conclu en soulignant l’intérêt sans cesse croissant du CNES pour l’exploration, mentionnant la coopération remarquable avec le JPL sur les missions martiennes et les nouvelles perspectives qui ont donné lieu à l‘accord signé au Salon du Bourget avec l’Administrateur de la NASA, en présence du Président de la République.