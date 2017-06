Le CNES signe avec la NASA une déclaration sur Mars et l’océanographie

Lundi 19 juin, au 52ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris Le Bourget, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Robert M. Lightfoot Jr, Administrateur de la NASA, se sont engagés fortement dans une nouvelle étape de leur coopération, en signant une déclaration commune. Lors de cette rencontre, le CNES et la NASA sont revenus sur l’exploration de Mars et l’océanographie, deux domaines où les compétences du CNES sont incontournables.