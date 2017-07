Le Commandant Cousteau et son fils Philippe mis à l’honneur à Washington, à l’occasion de la projection en avant-première du film l’Odyssée

L’ambassade de France, en partenariat avec la Carnegie Institution for Science et le Congrès des Etats-Unis, a organisé trois projections en avant-première du film l’Odyssée à Washington.

Ce film français réalisé par Jérôme Salle (2016), retrace la vie du commandant Jean-Yves Cousteau, explorateur, réalisateur et inventeur né en 1910 et mort en 1997. Si le film souligne la complexité du personnage -interprété par Lambert Wilson- elle marque la prise de conscience d’une génération pour l’océan et sa fragilité, évolution symbolisée par le rôle joué par son fils Philippe Cousteau, interprété par Pierre Niney. L’épouse du Commandant Cousteau, Simone Cousteau, est incarnée à l’écran par Audrey Tautou.

A partir des années 1950, le commandant Cousteau, surnommé JYC (« Jik »), est une figure aussi populaire en France qu’aux Etats-Unis. Aujourd’hui, une grande partie de la famille Cousteau réside aux Etats-Unis. Jan et Philippe Cousteau Jr., respectivement belle-fille et petit-fils de JYC, ont été associés dans l’écriture et le tournage de l’Odyssée : ils furent les invités d’honneur des trois projections organisées à Washington, D.C. Poursuivant l’action environnementale familiale, Philippe Cousteau Jr. a pu présenter les activités menées par son ONG EarthEcho dédiée à la jeunesse et à l’éducation environnementale.

Une projection au Congrès et à l’ambassade de France

Le film a d’abord été visionné au Congrès par plusieurs parlementaires et de nombreux diplomates, représentant une douzaine d’Etats, dans la salle de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Cette projection a été rendue possible par un partenariat avec l’International Conservation Caucus, groupe parlementaire bipartisan, et sa fondation (ICCF), et avec le soutien du représentant Ed Royce (R-CA), co-président du groupe.

Le réalisateur et la famille Cousteau ont également participé à la projection organisée à l’ambassade de France à Washington à l’occasion de la Fête nationale du 14 Juillet, en présence de la communauté française.

French American Climate Talks on Ocean à la Carnegie Institution for Science

Le service pour la science et la technologie de l’Ambassade a organisé une projection de l’Odyssée la Carnegie Institution for Science, à destination du grand public, suivie d’un débat avec Philippe et Jan Cousteau et de Rebecca Albright, océanologue et membre de l’Académie des Sciences de Californie.

Cet événement s’inscrivait dans le cadre du programme des French-American Climate Talks on Ocean (FACT-O), une série d’événements ciblés sur la thématique des sciences des océans dans des lieux emblématiques de la recherche ou de la diffusion des sciences auprès du public.

Le débat avec les membres de la famille Cousteau et l’océanographe Rebecca Albright, a notamment permis d’aborder la question de l’acidification des océans et du blanchiment des coraux. Philippe Cousteau a évoqué la nécessité d’éduquer les plus jeunes générations, à l’image des actions conduites au sein de sa fondation Earth Echo International .

La projection a été suivie d’une réception donnée à la Résidence de l’ambassadeur de France, en présence du sénateur Sheldon Whitehouse (D-RI) et du représentant Royce qui rappelé le lien indéfectible qui unit la France et les Etats-Unis. A cette occasion, Patrick Lachaussée, premier conseiller, a rappelé que les océans constituent un bien commun universel et que nos deux pays partagent les mêmes priorités pour leur préservation. Citant la phrase du Président de la République, « Make our Planet Great Again ! », il a été chaleureusement applaudi.