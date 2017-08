Le Consulat de France à Houston a accueilli l’Astronaute Thomas Pesquet après son retour de la mission Proxima

A l’occasion du séjour post-vol de l’astronaute Thomas Pesquet au centre de la NASA à Houston, le Consul général, M. Sujiro Seam, et le Service pour la Science et la Technologie ont organisé une réception le 11 juillet à la Résidence consulaire. Devant un auditoire captivé, Thomas Pesquet a relaté les grandes lignes de la mission Proxima (CNES/Agence Spatiale Européenne) à bord de la Station spatiale internationale : entraînement pendant 7 années, premières impressions dans l’espace, expériences scientifiques réalisées à bord de l’ISS, sorties extravéhiculaires, tumultes de l’atterrissage dans la capsule Soyouz et réadaptation à la vie sur Terre.

En répondant à de nombreuses questions, Thomas Pesquet a évoqué comment son séjour dans l’espace lui avait permis de prendre conscience de la « fragilité » de la planète Terre et de la nécessité de la préserver.