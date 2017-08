Depuis 2004, la Société Internationale d’Optique et de Photonique (SPIE) décerne chaque année le prix G. G. Stokes, récompensant une « contribution exceptionnelle » dans le domaine de la polarisation optique.

Cette année et pour la première fois depuis sa création , c’est un physicien français, le Professeur Christian Brosseau, qui a remporté le prix pour ses travaux sur l’optique statistique et le traitement de l’information optique. Ce prix lui a été remis lors d’un dinner de gala à San Diego le 9 Août.

Professeur à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), Christian Brosseau assure également la fonction de vice-président recherche et innovation de l’université. Il mène ses recherches au Lab-Sticc, le Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, de la communication et de la connaissance. En 2015, le professeur Brosseau a reçu la distinction de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. Il est reconnu pour son engagement dans l’éducation grâce à laquelle il essaie de sensibiliser les jeunes publics aux sciences optiques.