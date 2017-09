Le défi des eaux usées pour les villes intelligente : Transformer les boues en bioénergie

Atlanta et Toulouse ont eu des liens forts depuis que les maires, Maynard Jackson d’Atlanta et Pierre Baudis de Toulouse ont unis les deux villes en 1974, lors de la formation du Comité des villes sœurs d’Atlanta-Toulouse. Georgia Tech continue cet esprit d’admiration et de collaboration grâce à des partenariats dynamiques dans la recherche, l’innovation et les universitaires.

La gestion des eaux usées est défi commun aux deux villes.

La population citadine s’intensifiant, la gestion des eaux urbaines et un enjeu majeur. Ingénieurs et scientifiques développent des programmes innovants, efficaces et respectueux de l’environnement.

A cette table ronde, des responsables municipaux d’Atlanta et ra région, des chercheurs du Georgia Insitute of Technology et de l’INSA-Toulouse et le Vice Président Business et Développement de la Direction « ville intelligente » de Véolia, évoqueront les enjeux liés à ce challenge. Ils présenteront des programmes de recherche respectueux de l’environnement, utilisant des nouvelles technologies permettant de transformer les eaux usées en bio-énergie.

Cet événement est co-organisé par le Service de la Science et de la Technologie de l’Ambassade de France aux États-Unis et Georgia Tech-Lorraine, en partenariat avec la ville de Toulouse et Veolia.

Quand : Le 27 Octobre, de 11h45 à 13h15.

Où : Georgia Tech, Technology Square Research Building, 85 Fifth Street NW, Atlanta, GA 30308

Inscription : Gratuite. Pour s’inscrire il suffit de cliquer ici !