Les Rendez-Vous CARNOT : Les rendez-vous de la R&D pour les entreprises

Reconnu dans le monde entier comme un pôle majeur pour la Recherche et l’Innovation, l’environnement d’innovation exceptionnel de la région Parisienne sera au bout des doigts des entreprises étrangères lors des Rendez-Vous CARNOT. L’événement se focalisera sur les dernières tendances et progrès Français en R&D et innovation.

Dates : L’événement se déroulera à Paris, Espace Champerret, les 18 et 19 Octobre 2017.

Dans le cadre de cet événement, Paris Region Entreprises organise gratuitement un programme dédié aux entreprises étrangères et axé sur les laboratoires de R&D de la région parisienne. Ce sera une opportunité unique pour les entreprises étrangères de rencontrer, échanger des idées et se mettre en réseau avec les scientifiques français les plus expérimentés et leurs laboratoires. Cela les aidera également à prendre des mesures décisives dans le développement de leurs produits innovants.