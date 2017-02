Les résultats du FABS 2015 publiés dans deux journaux scientifiques

En partenariat avec le Gérontopôle du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, la Mission pour la Science et la Technologie avait organisé le French American Biotech Symposium (FABS) 2015 le 2 décembre 2015 a Toulouse, en marge du congrès Nursing Homes de l’International Association of Geriatrics and Gerontology.

Fort de son thème la "Prévention en résidences et établissements de soins : Une nouvelle mission pour le futur", cet atelier avait été un véritable succès permettant de nombreux échanges de haut niveau entre français et américains.

Les résultats de ces échanges ont été publiés dans un article qui vient de paraître dans deux journaux scientifiques The Journal of Nursing Home Research Sciences et The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine.

Lire l’article "Prevention of Functional Decline by Reframing the Role of Nursing Homes ?"