NETVA 2017 : 20 startups françaises de hautes technologies se préparent pour les Etats-Unis et le Canada !

Découvrez les lauréats de la 8ème édition du concours NETVA !

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et ses partenaires ont sélectionné 20 startups innovantes françaises parmi une centaine de candidatures pour participer à l’édition 2017 du programme NETVA qui propose un accompagnement personnalisé pour se familiariser avec les marchés nord-américains.

Première étape du programme, une conférence gratuite et ouverte à tous intitulée « Réussir sur les marchés nord-américains des hautes technologies » le 20 juin 2017 dans les locaux de Bpifrance à Paris. Organisée par les Services pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis et de l’Ambassade de France au Canada, cette journée pendant laquelle experts français et américains se succéderont permettra aux entrepreneurs et acteurs de l’innovation français de mieux comprendre les spécificités des marchés nord-américains des hautes technologies.

LISTE DES LAUREATS NETVA 2017

Destination BOSTON :

Accelad développe un logiciel de conception électronique intelligent pour les phases amont de la conception de systèmes embarqués, qui a pour objectif de détecter des défaillances qui pourraient survenir durant le cycle de vie du produit.

Airthium conçoit des systèmes de stockage d’énergie par air comprimé innovants, permettant aux industriels consommant 1 MW et plus d’auto-consommer leur électricité solaire à moindre coût, tout en produisant du froid à très haut rendement.

Dynacure développe un nouveau médicament pour des maladies génétiques musculaires rares appelées myopathies centronucléaires.

Innopain a l’ambition d’apporter la preuve de concept clinique d’une nouvelle entité chimique analgésique qui, grâce à un mécanisme d’action innovant, remplacerait la morphine et les opiacés pour le traitement des douleurs aigues ou chroniques sévères, sans en avoir les lourds effets secondaires.

Op2Lysis développe le premier traitement médicamenteux des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, la forme d’AVC la plus incapacitante qui affecte plus d’1,5 millions de personnes à travers le monde chaque année.

Destination SAN FRANCISCO :

Carthera est une société de MedTech qui vise à révolutionner le traitement des tumeurs cérébrales et autres pathologies neurologiques.

Cell Constraint & Cancer propose une technologie d’utilisation des signaux non biologiques pour traiter le cancer du pancréas chez l’animal et ensuite chez l’être humain.

Earthcube propose une solution d’intelligence artificielle pour surveiller simplement ses infrastructures grâce à l’imagerie satellite.

iExec développe une plateforme de Cloud distribué basée sur la blockchain.

LightOn développe une nouvelle génération de processeurs optiques qui répondent aux enjeux de passage à l’échelle et d’empreinte environnementale de l’Intelligence Artificielle.

Destination TORONTO :

Alkion BioInnovations développe et produit des actifs innovants naturels non-OGM pour les marchés de la pharmacie, l’agroalimentaire, et des huiles par un procédé de rupture.

MilliDrop développe des automates miniaturisés de microbiologie conçus pour répondre au besoin croissant d’analyse des micro-organismes, appliquée à la recherche, la microbiologie industrielle et le diagnostic.

NFC Interactive développe un coeur logiciel et matériel intelligent qui rend n’importe quel système d’information de grand groupe communicant avec les logiciels métier, applications embarquées, objets connectés.

ORFEA Acoustique Développement développe une solution hardware et software appelée Silent Space visant à améliorer le confort sonore des salariés travaillant en espace partagé.

Scortex déploie l’intelligence artificielle au cœur des usines grâce à une solution clé en main d’inspection visuelle qui permet l’automatisation du contrôle qualité de niveau humain.

Destination WASHINGTON, D.C. :

Diabeloop développe un pancréas artificiel qui redonne un confort de vie aux patients diabétiques en améliorant la gestion de leur maladie et en réduisant les risques d’hypo/hyperglycémies.

Irisiome fabrique et vend des machines dermatologiques pour des applications esthétiques comme le détatouage, l’épilation ou l’effacement des tâches pigmentaires.

Lybero.net est un éditeur logiciel de solutions de cryptographie ergonomique. Notre premier logiciel est un logiciel permettant à toute organisation de fournir un service de transfert et de stockage chiffré dans le cloud.

Uwinloc développe une solution de géolocalisation indoor pour répondre aux besoins des entreprises sur la localisation, l’identification et la traçabilité de gros volumes d’objets de manière fiable, continue, précise et à bas coût.

Vaonis est spécialisée dans la conception et la fabrication d’une nouvelle génération de télescopes tout en un dédiée au grand public.

A propos de NETVA :

NETVA constitue une occasion unique pour les jeunes entreprises françaises de bénéficier d’une préparation aux marchés nord-américains et de mises en relation en s’appuyant sur l’expertise d’acteurs locaux spécialisés dans le développement d’entreprises aux États-Unis et Canada.

Depuis 2010, NETVA a accompagné 88 startups. Chaque promotion a notamment bénéficié de l’aide de plus de 30 experts pour les guider dans leur recherche de contacts. Chaque lauréat a obtenu de nombreux rendez-vous individualisés et tous ont été présentés au large réseau de contacts des Ambassades de France en Amérique du Nord.

Les Services pour la Science et la Technologie des Ambassades de France aux Etats-Unis et au Canada s’appuient sur le soutien d’une trentaine de partenaires pour la mise en œuvre du programme NETVA, au premier rang desquels : le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Bpifrance, Business France, les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, l’Inria.

Pour plus d’informations : www.netvafrance.com - contact [at] netvafrance.com

