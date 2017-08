Nouveau prix binational Franco-Américain entre la Société Chimique de France (SCF) et l’American Chimical Society (ACS)

Présentation :

Le 1er décembre 2016, la Société Chimique de France et l’ America Chemical Society ont signé un accord de collaboration, comprenant l’attribution d’un prix conjoint. Il est remis en France à un chimiste Américain chaque année impaire.

Les candidatures doivent être présentées par une section régionale ou une division scientifique de la SCF.

Le jury est le même que pour les Grands Prix nationaux de la SCF. Il est constitué de sept personnalités internationalement reconnues, membres de la SCF, dont la liste est soumise à l’avis du conseil d’administration de la SCF. Le jury peut s’entourer d’avis extérieurs, essentiellement en provenance de l’étranger. Les critères habituels de sélection des dossiers et de classement des candidats par le jury sont communiqués au conseil d’administration.

Remise des Prix :

La remise des Prix binationaux a lieu dans le cadre de la cérémonie solennelle des Grands Prix de la SCF, généralement au 2e trimestre de l’année suivante.

Lauréat 2017 :

Karl M. Kadish, Professeur à l’Université de Houston

La SCF a décidé de désigner le professeur Karl M. Kadish comme premier lauréat du Prix Franco-Américain, en reconnaissance de ses découvertes remarquables dans le domaine de l’électrochimie des porphyrines et phtalocyanines, et plus récemment des fullerènes et métallo-fullerènes, et aussi pour son implication exemplaire dans la collaboration avec la communauté française.

