Ouverture du poste de Responsable du Bureau des Relations Européennes et Internationales (BREI) du Campus Arts et Métiers d’Aix-en-Provence

Contexte

Arts et Métiers est un établissement public scientifique, culturel et professionnel sous tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé de 8 campus et de 3 instituts répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : formation, recherche et valorisation.

Le campus d’Aix-en-Provence accueille plus de 700 élèves-ingénieurs selon différents cursus : ingénieur généraliste, ingénieur de spécialité (mécanique, travaux publics, génie électrique) par apprentissage, mastères spécialisés, doctorats. Un accord de principe a été établi entre l’Université américaine Texas AM (TAMU) et l’ENSAM pour construire un partenariat transatlantique entre deux établissements ayant des stratégies analogues en matière d’enseignement supérieur et de recherche. La création d’un Centre Commun en Sciences des Matériaux et Manufacturing a été conjointement approuvée par les Directions Générales de TAMU-TEES (Texas AM Engineering Experiment Station) et de l’ENSAM. Il sera implanté sur le campus AM d’Aix-en-Provence et constituera la première brique majeure du partenariat.

Mission et positionnement

Composante locale de la DDIE (Direction du Développement International et Européen) , le BREI (Bureau des Relations européennes et internationales) d’Aix-en-Provence est l’interface unique de gestion des actions de formation et de recherche à l’international, entrantes et sortantes, du Campus d’Aix, concernant étudiants et personnels, pour une zone géographique prédéterminée.

Rattachement hiérarchique : Directeur du Campus d’Aix-en-Provence

Rattachement fonctionnel : Directeur(trice) du développement international et européen (DDIE)

Liens fonctionnels : scolarité, responsable des formations initiales, responsable de la zone Maghreb-Italie, directeur des programmes enseignement-recherche avec Texas AM University, responsables des laboratoires de recherche du campus d’Aix.

Activités principales

Partenariat ENSAM-TEES : Dans le contexte particulièrement ambitieux de déploiement du partenariat ENSAM/TEES sur le campus aixois, le/la responsable du BREI aixois devra en assurer la coordination et la gestion administrative en concertation étroite avec le directeur du campus d’Aix et le directeur des programmes enseignement-recherche afférents à cette opération : suivi administratif et accompagnement logistique des mobilités entrantes et sortantes des étudiants et enseignants-chercheurs, organisation et coordination des écoles d’été, préparation et animation des comités de pilotage, rédaction des CR de réunion et documents de communication, montage et gestion des demandes d’aide auprès des partenaires institutionnels, développement des relations industrielles franco-américaines. Dans la phase de développement de ce partenariat, la charge de cette activité sera de 0,5 ETP (soit 50% de l’activité).

Mobilités sortantes (étudiants, doctorants, enseignants, chercheurs) : le/la responsable du BREI aixois informera l’ensemble des étudiants du campus d’Aix des opportunités de parcours à l’international (organisation de réunions, aide à la construction du parcours, …) et les accompagnera dans la préparation au départ à l’étranger (démarches administratives, contrats d’étude, bourses, relevés de notes, animation d’ateliers de préparation au départ ….). Il/elle assurera le suivi des étudiants du campus en stage à l’étranger et contribuera au développement d’une offre pérenne de stages au niveau international. Au niveau national, il/elle assurera le suivi administratif des mobilités sortantes vers le Maghreb et l’Italie pour l’ensemble des étudiants de l’ENSAM (préparation de documents sur ces pays, contrat Erasmus+, learning agreements, etc).

Mobilités entrantes (étudiants, doctorants, enseignants,chercheurs) : le/la responsable du BREI aixois se chargera de l’accueil et de l’accompagnement des étudiants étrangers admis dans le campus (démarches administratives, logement, visa, ) afin de garantir leur meilleure intégration. Il/elle assurera le processus de sélection et le suivi administratif des mobilités entrantes issues du Maghreb et de l’Italie vers l’ensemble des campus de l’ENSAM et en appui du responsable de zone.

Divers : gestion des projets ERASMUS+ pour les zones de responsabilités du campus d’Aix (Maroc et la Tunisie) les bourses de la région PACA, rédaction d’un bilan annuel des activités du BREI, suivi administratif de la mobilité entrante et sortante des enseignants-chercheurs.

Savoirs et expériences

Formation initiale : M2, diplôme d’ingénieur, doctorat.

Anglais bilingue.

Expérience professionnelle acquise au sein d’établissements d’enseignement supérieure.

Expérience en gestion de projets à dimension internationale.

Connaissance des systèmes éducatifs internationaux et notamment américain.

Savoirs-être

Savoir faire preuve de flexibilité et d’ouverture pour répondre au contexte multiculturel de l’action internationale.

Avoir de bonnes capacités relationnelles.

Rigueur, autonomie et capacité d’organisation.

Informations complémentaires

CDD 1 an, renouvelable, à pourvoir dès le 1er octobre 2017

Localisation : Aix-en-Provence

Catégorie d’emploi : catégorie A de la Fonction Publique.

Taux d’activité : 100% - 1ETP

Contact

Candidature et lettre de motivation à adresser par voie électronique, avant le 31 août 2017 à Philippe COLLOT, Directeur du Campus Arts et Métiers d’Aix-en-Provence : philippe.collot@ensam.eu