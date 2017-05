Participation du président du CNES à la réflexion sur les futures orientations de la politique spatiale civile américaine

Le 2 mai, le président du CNES Jean-Yves LE GALL est intervenu dans un panel intitulé « l’espace, soutien des défis nationaux et internationaux » dans le cadre d’un symposium de réflexion sur les futures orientations de la politique spatiale civile des Etats-Unis, une manifestation organisée par l’Aeronautics and Space Engineering Board (ASEB) et le Space Studies Board (SSB), lesquels dépendent des Académies nationales des Sciences, de l’Ingénierie et de la Médecine.

Cette manifestation, à laquelle ont participé des membres de la Maison Blanche, du Congrès, de la NASA et de la NOAA, a été l’occasion pour Monsieur LE GALL, également président de la Fédération internationale d’astronautique (International Astronautical Federation – IAF) et président des conseils de l’agence spatiale européenne (ESA) et de l’agence du GNSS européen (GSA), de partager ses visions et son expérience internationale avec les académies nationales, lesquelles jouent un rôle majeur dans la détermination de la politique scientifique des agences fédérales, en tant que principales sources consultatives indépendantes du domaine.

Après être revenu sur les trois objectifs prioritaires du CNES en matière de politique spatiale publique, à savoir l’exploration de l’Univers, le climat et la protection de la planète, et l’innovation, ainsi que sur le rôle des agences dans la promotion des technologies spatiales au profit de nombreux secteurs comme les transports ferroviaires, la santé, l’agriculture, la pêche, le bâtiment, les travaux publics et la sécurité, le Président du CNES a mis l’accent sur le rôle majeur des agences spatiales dans la lutte contre le changement climatique et la nécessité de la coopération internationale dans ce domaine. Il a réaffirmé la ferme intention du CNES de poursuivre les efforts entrepris en effectuant un bilan des progrès accomplis à l’occasion du prochain Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget. En tant que Président de l’IAF, M. LE GALL a rappelé l’objectif de promotion de la diversité au sein du secteur spatial, selon les principes des 3G, Genre, Génération et Géographie, avant de conclure que pour le CNES et de nombreuses autres agences spatiales, un programme spatial civil américain fort constituait un élément déterminant pour l’avenir, appelant de ses vœux au renforcement de la coopération franco-américaine afin d’« inventer l’espace de demain, ensemble. »

Le président du CNES s’est également joint le 2 mai à une manifestation de célébration des cents ans d’activité du centre Langley de la NASA organisée par la Space Transportation Association et à laquelle étaient conviées de nombreuses personnalités du domaine spatial.

Pour plus d’informations sur l’ASEB et le SSB : www.nas.edu/spaceandaeronautics.