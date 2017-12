Publication de la Fiche Curie + : Panorama de la recherche aux Etats-Unis

La Fiche Curie Recherche, ou Fiche Curie +, présente un panorama de la recherche aux Etats-Unis. Avec des informations qualitatives et quantitatives sur l’état de la science et de la technologie, ce document présente une synthèse des acteurs, des données et du fonctionnement de la recherche aux Etats-Unis.

Ce document fait partie d’une base documentaire du ministère en charge des affaires étrangères qui présente pour chaque pays une description du fonctionnement de l’enseignement supérieur d’une part (Fiche Curie), et de celui de la recherche d’autre part (Fiche Curie +) selon un canevas standardisé et commun au monde entier. Les Fiches Curie Enseignement supérieur sont disponibles sur le site internet France Diplomatie..

Publié dans sa première version en 2010, cette version actualisée a été complètement revue et mise à jour pour présenter les données et chiffres disponibles les plus récents et assurer une plus grande lisibilité. Le document s’attache à présenter les spécificités du système de recherche américain et à les comparer, lorsque cela se justifie, avec le système de recherche français. Cette mise à jour renvoie vers un grand nombre de sources afin de permettre au lecteur des analyses plus approfondies. Tous les graphiques et tableaux ont été créés spécifiquement pour ce document et sont libres de droits.

La Fiche Curie + Etats-Unis comprend 6 parties :

Les deux premières parties décrivent le fonctionnement général de la R&D américaine. La première partie est centrée sur la gouvernance et présente les organes fédéraux qui coordonnent l’action fédérale ainsi que les institutions qui influencent les orientations des politiques de la R&D aux Etats-Unis. La deuxième partie présente les moyens financiers (évolution des dépenses, acteurs et modes de financement) ainsi que les moyens humains (démographie, rémunération, secteurs d’emploi, place des docteurs dans l’économie et égalité de genre).

Les trois parties suivantes sont dédiées aux trois grandes catégories d’acteurs de la R&D américaine. Ainsi la troisième partie est centrée sur les organismes fédéraux de recherche aux Etats-Unis. La quatrième partie est dédiée aux universités de recherche, les acteurs centraux de la recherche aux Etats-Unis. La cinquième partie s’intéresse à la R&D dans les entreprises américaines.

La dernière partie décrit la coopération internationale scientifique des Etats-Unis dans le monde, avec l’Union Européenne et avec la France. Cette partie s’intéresse aux moyens et résultats de la coopération scientifique et de la mobilité. Elle décrit le fonctionnement de la coopération avec l’Union Européenne et les outils de la coopération scientifique entre la France et les Etats Unis (implantations et représentations aux Etats-Unis, accords et programmes de coopération scientifique et de mobilité).

