Rapport d’Activité de l’UMI <MSE>², Laboratoire Conjoint au MIT-CNRS-AMU

Le laboratoire conjoint du CNRS-MIT-AMU, UMI < MSE>2 (Science des matériaux multi-échelle pour l’énergie et l’environnement) a été ouverte en été 2012. L’UMI CNRS-MIT est hébergé par le MIT Energy Initiative (MITEI). Sous la direction de Roland Pellenq (Directeur du CNRS De la recherche (DR1) et chercheur senior du MIT-CEE) et de Franz-Josef Ulm (Professeur titulaire du CEE-MIT), l’UMI est apparue comme un centre de recherche actif entièrement intégré à la fibre de recherche et de l’éducation du MIT. À l’heure actuelle, l’UMI compte 4 chercheurs senior du CNRS, environ 10 post-doctorants et des étudiants travaillant avec des facultés du MIT de différents départements, sur des projets passionnants liés à la physique fondamentale des matériaux pour l’énergie et l’environnement, allant des sciences du ciment, des gaz de schiste, des déchets nucléaires à la physique urbaine.

Pour plus d’information sur les activités du UMI < MSE>2, veuillez consulter la version anglaise de cette page.