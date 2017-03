Région PACA et Californie du Sud, un partenariat pérenne

Pour la première fois, San Diego a accueilli le forum mondial des sciences de la mer et des océans Oceanology International du 14 au 16 février 2017. Une importante délégation française originaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, menée par le Vice-Président en charge des relations internationales de la région PACA, M. Bernard Deflesselles, a traversé l’atlantique afin de profiter de cette occasion pour renforcer les liens stratégies et économiques entre la France et la Californie du Sud.

La délégation était composée de représentants de plusieurs agences de la région PACA : ARII-PACA (Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des Entreprises), Team Côte d’Azur, Provence Promotion ; des clusters Pôle Mer Méditerranée, Mer Bretagne Atlantique et EUROBIOMED ; d’entités industrielles : Airbus, Connit, GEPS Techno, Natfresh Process, NKE Instrumentation, Sig France, Smart Lighting Alliance, e-ODYN, Ocean Innovation System ; et d’entités académiques : l’Institut Méditerranéen d’Océanologie – UMR CNRS 7294 et l’Université de Toulon.

Les industries maritimes sont le premier employeur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le secteur représente une opportunité exceptionnelle de croissance et de développement ; Ces spécificités sont communes avec la ville San Diego. C’est pourquoi la région PACA et San Diego ont développés des liens forts dans ce domaine, dès 2013 grâce à de fréquentes missions organisées entre les deux pays, le lancement de South Bio Alliance, et l’installation de plusieurs entreprises françaises à San Diego (OZ Biosciences et Neuroservice) et de compagnies californiennes en région PACA (Abreos Biosciences et CVAC). Ces liens étroits ont notamment été supportés par Biocom et l’association FrenchBioBeach.

Le 15 février, les deux partenaires ont renforcé cette collaboration par la signature d’un mémorandum d’entente entre la ville de San Diego et la région PACA en présence de M. Kevin Faulconer, maire de San Diego, M. Bernard Deflesselles, Vice-Président en charge des relations internationales de la région PACA, Matthieu Clouvel, Consul Général adjoint à Los Angeles et Jean Rosenbaum, attaché pour la Science et la Technologie de Los Angeles.

Il s’agit de la première étape de la mise en place d’une « Blue Tech Alliance » entre les clusters américains et européens. L’objectif est d’étendre cette collaboration à la Californie mais aussi au reste de l’Amérique du Nord.

Dans ce but, M. Deflesselles a étendu sa visite dans la journée du 16 février jusqu’à Los Angeles afin de rencontrer M. Ignacio Fernandez, économiste spécialiste des politiques environnementales et énergétiques, représentant l’organisation à but non lucratif Climate Resolve, en présence du Consul Général adjoint de Los Angeles et de l’attachée adjointe pour la Science et la Technologie. M. Fernandez a notamment présenté l’état de la politique californienne sur la question du changement climatique en comparaison avec la politique fédérale et les tendances actuelles en lien avec l’avènement des nouvelles technologies renouvelables